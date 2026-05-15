România s-a calificat în finala Eurovision 2026

România a reușit să se califice în finala din acest an a celebrului concurs muzical datorită voturilor primite în cea de-a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026, de pe 14 mai.

Alexandra Căpitănescu a sărit în sus de bucurie în momentul în care a auzit că România a ajuns în finala Eurovision Song Contest 2026.

Rezultate semifinala 2 Eurovision 2026

Din cea de-a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026 s-au calificat în finală:

Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me”

DARA (Bulgaria) – „Bangaranga”

Leleka (Ucraina) – „Ridnym”

Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya”

Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse”

Aidan (Malta) – „Bella”

Antigoni (Cipru) – „Jalla”

Alis (Albania) – „Nan”

Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem”

Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads”

Finaliștii Eurovision 2026

Cei 10 finaliști din cea de-a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026 se alături celor 10 cântăreți care s-au calificat din prima semifinală. Dar și celor cinci țări care sunt calificate direct: țara gazdă (Austria) și așa-numitul grup „Big Five” (Franța, Germania, Italia și Marea Britanie), din care lipsește Spania, țară care a decis în acest an să nu participe la celebrul concurs muzical.

Astfel, lista completă a finaliștilor este aceasta:

Cosmo (Austria) – „Tanzschein”

Monroe (Franța) – „Regarde”

Sarah Engels (Germania) – „Fire”

Sal Da Vinci (Italia) – „Per sempre si”

Look Mum No Computer (Marea Britanie) – „Eins, Zwei, Drei”

Satoshi (Moldova) – „Viva Moldova”

Felicia (Suedia) – „My System”

Lelek (Croația) – „Andromeda”

Akylas (Grecia) – „Ferto”

Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin”

Noam Bettan (Israel) – „Michelle”

Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas”

Alicja (Polonia) – „Pray”

Senhit (San Marino) – „Superstar”

Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”

Când are loc finala Eurovision 2026

Finala Eurovision 2026 are loc pe 16 mai și reunește 25 de țări. Dintre acestea, 20 provin din semifinale, iar alte 5 sunt calificate direct. Este vorba despre țara gazdă și așa-numitul grup „Big Five”: Franța, Germania, Italia, și Marea Britanie, care contribuie financiar major la organizarea concursului. Spania a decis să nu participe în acest an la Eurovision Song Contest.