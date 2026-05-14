Cuplul britanic a cumpărat un sat cu cinci clădiri din Franța

Ben Pearson, în vârstă de 40 de ani, și partenerul său Nathan, de 32 de ani, originari din Hull, Marea Britanie, au visat dintotdeauna să se mute în Franța.

În căutarea unei proprietăți pentru retragerea lor din activitate, au descoperit acum doi ani o fermă abandonată situată în satul Sainte-Segros, în estul Franței.

Proprietatea, care include cinci anexe și două hectare de teren, a fost achiziționată în 2023 pentru 80.000 de euro.

Cuplul a cheltuit toți banii renovând doar trei camere dintr-o singură casă

De la achiziție, cuplul a petrecut zece luni lucrând la renovarea casei. Însă, după cum au relatat pentru Daily Mail, bugetul lor de 17.000 – 119.000 de euro s-a epuizat rapid.

„A trebuit să facem o rețea electrică nouă, să instalăm instalațiile sanitare și un rezervor de apă menajeră. Toți banii s-au dus deja”, a declarat Ben, care, retras din activitatea de inginer aeronautic în cadrul RAF, coordonează lucrările de renovare.

În primele patru luni, cei doi au locuit într-o rulotă parcată într-un hambar, înainte de a se muta în casă în octombrie 2025.

În prezent, au reușit să finalizeze amenajarea unui living, a unui dormitor și speră să termine bucătăria până în iunie 2026. În plus, Ben a improvizat și o baie temporară.

Care au fost cele mai mari provocări întâmpinate când s-au mutat în satul din Franța

Planul lor este să înceapă renovările la etajul casei până la sfârșitul anului 2027.

„A fost o experiență de învățare foarte intensă, fiind primul proiect major pe care l-am realizat, în afară de micile reparații prin casă”, a declarat Ben, pentru sursa citată mai sus.

Nathan, care lucrează ca profesor de limba engleză, a subliniat provocările vieții în mediul rural.

„A fost o experiență minunată, dar au fost și multe provocări. Administrația, mai ales după Brexit, a fost dificilă. În plus, trăim într-o zonă rurală, unde comunicarea cu localnicii și serviciile este uneori complicată din cauza nivelului nostru limitat de franceză”, a explicat acesta.

Totuși, cuplul nu regretă decizia de a se muta. „Principalul lucru pentru noi a fost să scăpăm de viața agitată din Anglia și să ne bucurăm de liniștea de aici, ceea ce am reușit să facem”, a adăugat Nathan.

Cum au luat cei doi decizia de a se muta în Franța

Mama lui Ben, Karen Pearson, în vârstă de 62 de ani, locuiește în Franța de zece ani. De altfel, cuplul a descoperit ferma în satul ei în urmă cu șapte ani, însă abia recent au fost pregătiți să facă pasul spre mutare.

„Am simțit că ne aflăm într-un cerc vicios: muncă, acasă, TV, somn. Ne-am dat seama că nu profitam la maximum de viață. Ne-am dorit să muncim mai puțin și să ne bucurăm mai mult de viață”, a explicat Ben.

În ciuda dificultăților financiare, cei doi sunt optimiști. „Ne-am propus un buget de 100.000 de lire sterline, dar acesta s-a terminat deja. Realist vorbind, cred că vom mai cheltui între 100.000 – 177.000 de euro”, a mai spus Ben.

Nathan a adăugat că acum se bazează pe veniturile sale lunare pentru a continua lucrările.

„Dacă nu avem bani pentru ceva, pur și simplu punem proiectul în așteptare. Încerc să găsesc mobilă veche la prețuri avantajoase și să o integrez, păstrând estetica unei ferme tradiționale franceze”, a explicat acesta.

Povestea cuplului britanic amintește de cazul familiei din Anglia care a angajat un constructor să le renoveze casa, dar s-au trezit că bărbatul le-a distrus locuința și a chemat polițiștii să-i aresteze.