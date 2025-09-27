„Sper ca acest lucru să grăbească procedurile. Mi-aș dori să pot ajuta oamenii în fiecare zi”, spune românul.

Se numește Adrian Ștefan Popa, este din România, are 21 de ani și un vis: să devină pompier. O dorință care însă se lovește de birocrația italiană, pentru că el, deși are Italia în suflet, nu are încă cetățenia.

Pe 29 august, Ștefan și-a dovedit abilitățile de salvator, scoțând o femeie din flăcări în timp ce erau așteptați carabinierii și pompierii.

„Visul meu nu este unul dintre acele vise pe care le au toți copiii. Eu dintotdeauna mi-am dorit să practic o meserie care să îmi permită să ajut oamenii, iar pompierul face asta în fiecare zi”, spune băiatul român despre visul său.

În plus, Ștefan este și sportiv. El practică parkour.

„Pe 29 iulie trecut, întorcându-mă spre Montagnana (localitatea lui din provincia Padova) după o seară petrecută cu prietenii, în apropiere de Legnago era un incendiu și am salvat o femeie din flăcări”, povestește românul de 21 de ani.

El își amintește că totul s-a întâmplat foarte repede. Era pe stradă cu prietenii, când s-a auzit o fată strigând și a văzut un băiat alergând înainte și înapoi.

„Am înțeles imediat că se întâmplase ceva grav, dar nu pricepeam ce spunea. Apoi mi-am dat seama că izbucnise un incendiu. Atunci am chemat carabinierii. În timp ce câțiva tineri îi ajutau pe salvatorii abia sosiți, eu am observat că o doamnă rămăsese blocată în casă. În acel moment nu m-am gândit la pericol, am urcat pe scară, am intrat în casă și am luat-o cu grijă, pentru că avea mai multe arsuri”, spune românul.

Tânărul spune că nu i-a fost frică de foc sau de faptul că ar fi putut cădea în gol.

„Nu m-am gândit la nimic, doar să ajut acea persoană. M-a avantajat sportul pe care îl practic, parkour, care constă în a sări de la înălțimi mari și a te cățăra cu mâinile goale pe clădiri. Așa am urcat repede și am sărit peste balcon fără probleme”, explică Adrian Ștefan, care visează să ajungă un salvator.

Acum, dorința băiatul român de a deveni pompier este și mai puternică. Însă deocamdată înscrierea la concurs îi este interzisă pentru că nu are încă cetățenia italiană.

„Am depus deja cererea, dar mi s-a spus că timpii sunt foarte lungi, ar putea fi nevoie chiar și de trei ani. Birocrația pentru obținerea cetățeniei este foarte complicată, documentele de prezentat sunt numeroase și de fiecare dată când le duc la ghișee se mai adaugă altele. Este mai greu decât să te cațeri pe clădiri cu mâinile goale, dar eu nu mă dau bătut, pentru că orice lucru pe care am vrut să îl realizez l-am atins cu efort și dăruire și am reușit deja multe, în ciuda vârstei mele fragede”, se ambiționează românul.

Gestul său eroic, însă, nu a trecut neobservat. Spune că a primit multe felicitări, iar primarul din Legnago i-a propus o diplomă de onoare.

„Mi s-a spus, de asemenea, că în urma acestui gest al meu ar putea fi accelerate procedurile pentru acordarea cetățeniei”, precizează salvatorul român de 21 de ani.

70 de mașini de epocă pleacă de pe Calea Victoriei spre Giurgiu, în Raliul „Memorial Giurgiu 1904"

