Koku Istambulova, din Chechnya, Rusia, spune că nu a avut nicio zi fericită în toată viața ei și că faptul a trăit atâția ani nu este nimic altceva decât o pedeapsă de la Dumnezeu. potrivit dailymail.co.uk.

Istambulova care evită să mănânce carne dar iubește laptele fermentat, crede că pur și simplu este voia lui Dumnezeu ca ea să apuce luna viitoare să împlinească 129 de ani.

Afirmația că Istambulova urmează să împlinească vârsta de 129 de ani este făcută de către guvernul din Rusia și se bazează pe pașaportul ei intern care indică data nașterii ca 1 iunie 1889.

Dacă acest lucru este corect, femeia avea 27 de ani când a început Revoluția Rusiei, 55 de ani când s-a încheiat cel de-al Doilea Război Mondial și 102 ani atunci când a avut loc disoluția Uniunii Sovietice.

Întrebată cum se face că a trăit atât de mult, rusoaica a răspuns că este voia lui Dumnezeu și nu a făcut nimic special pentru asta.

“Văd oameni care trăiesc mult pentru că fac sport, pentru că mânâncă special, care se mențin, dar eu nu am nicio idee cum am trăit până acum. Nu am avut în viața mea nicio zi fericită. Întotdeauna am muncit din greu, săpând în grădină. Sunt obosită. Viața lungă nu este deloc darul lui Dumnezeu pentru mine – ci o pedeapsă”, a spus Istambulova.

Rusoaica poate vorbi și este capabilă să se hrănească și să meargă, dar are probleme cu vederea. De-a lungul vieții ei, a pierdut mai mulți copii, printre care și un fiu care a murit la vârsta de 6 ani.

Rudele femeii spun că singura supraviețuitoare a fost fiica ei, Tamara, care a murit acum cinci ani, la vârsta de 104 ani.