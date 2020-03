De Bobi Neacșu,

Sergiu Ion Ciobotariu este tânărul de 22 de ani care a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a ajunge la soţia lui, care îl făcuse din nou proaspăt tătic. De loc din Răducăneni, tânărul locuiește în cartierul Dallas din Iași. Când a aflat că soţia lui a născut un băieţel, a vrut neapărat să-şi vadă fiul

la maternitate şi să le ducă mâncare.

“Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă și m-am urcat pe cal. Prima dată m-a oprit un echipaj de Poliție. Le-a fost milă de mine și m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă”, a spus Sergiu pentru BZI.

Tânărul a ajuns într-un final la soția lui, la maternitate. I-a lăsat ce a avut și a plecat spre casă. Sergiu Ion Ciobotariu spune că lucrează cu ziua ca să facă rost de bani pentru a-și crește copiii.

“Am fost plecat la muncă… În fiecare zi plec la muncă cu calul… Fac cam 30 de lei pe zi, nu mai mult. Când am aflat că a născut, am mers să-i duc de mâncare” Sergiu Ion Ciobotariu

Tânărul a început să construiască o casă de câțiva metri pătrați, însă mai are mult de lucru. Nu are bani să finalizeze totul, dar muncește pentru asta.

“Tot ce fac, fac pentru copii. Am trei acum, am nevoie de o casă. Trăim greu acum, dar nu avem ce face… muncesc cât pot”, a mai spus tânărul.

