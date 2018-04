Povestea fetițelor cu dizabilități care au câștigat un concurs de frumusețe

De la o vârstă fragedă, Ava și Jessa, s-au luptat cu încrederea scăzută în sine, Jessa fiind mută și Ava suferind de acondroplazie, cea mai comună formă de nanism. Pentru a schimba acest lucru, părinții celor două fete, Jacqueline și Jason Whipple, din SUA, le-au înscris la mai multe concursuri de frumusețe.

Ava și Jessa au participat până acum la mai multe concursuri de frumusețe, câștigând câteva premii de-a lungul timpului, iar părinții lor sunt foarte mândri, arată barcroft.tv.

”Avem succes în țelul nostru. Am vrut să schimbăm fața frumuseții și să schimbăm percepțiile oamenilor. Iubesc să le văd pe scenă, iubesc să le văd că au succes. Iubesc să le văd cum sunt mândre de ele”, a declarat Jacqueline.

Cei doi soți din Calorina de Sud și-au dorit mereu o familie mare, așa că s-au decis să adopte. 10 ani mai târziu, cuplul a găsit patru copii cu dizabilități: Brady (10 ani), Corbin și Jessa (4 ani) și Ava (9 ani).

”Noi nu am putut avea copii pe cale naturală, dar am vrut o familie. Așa că am început să adoptăm. Ava a fost singura adopție internațională. Ea se afla într-un orfelinat sărăcăcios din Bulgaria și când am văzut o poză cu ea, am știut că va fi copilul nostru”, a spus Jason.

”Când eram în procesul de a o aduce pe Ava acasă din Bulgaria, singurul lucru pe care puteam să-l fac pentru a mă simți conectată la ea a fost să-i cumpăr lucruri, printre care și rochii. Soțul meu s-a opus înscrierii lor în concursurile de frumusețe”, a declarat ea.

În ciuda faptului că s-a opus, Jason recunoaște că lumea concursurilor de frumusețe le-a transformat pe fete.

”O să fiu sincer, când Jackie mi-a spus că vrea să le înscrie pe fete în concursuri, nu am fost de acord. Am văzut toate aceste show-uri despre aceste concursuri și tot ce auzeam era despre viețile groaznice pe care copiii respectivi le duc, dar am vrut ca Jackie să fie fericită și am vrut și ca fetele să fie fericite, așa că am acceptat până la urmă”, a adăugat Jason.

În ultimul lor concurs, Ava și Jessa au câștigat câteva coroane și titluri, inclusiv ”Cel mai bun Păr” și ”Outfit la alegere”.

”Ava se chinuie cu încredere în sine, se chinuie când se gândește că nu e valoroasă. Evident, știm că că asta vine din primii ei ani de orfelinat. Astfel, concursurile au ajutat-o să-și găsească valoarea. Inima mea se inundă cu mândrie când le văd”, a conchis Jason.

FOTO: NORTH FOTO