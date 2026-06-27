În primăvara anului 2022, eforturile sale de a ascunde soldații au fost trădate de o colegă infirmieră, ceea ce a dus la capturarea și torturarea acestora de către trupele ruse .

Irina a fugit din Enerhodar în toamna lui 2022, iar după pierderea soțului și a mamei, a suferit o intervenție pentru înlocuirea valvei aortice,

Din cei 68 de soldați salvați, doar 5 mai țin legătura cu ea.

Irina Rudenko a fost supusă unei intervenții chirurgicale unice la Centrul Cardiologic Regional din Cerkasî, Ucraina, reușind să învingă o afecțiune cardiacă gravă. Povestea nu este doar despre supraviețuire, ci și despre eroism.

O viață dedicată salvării altora

Înainte de invazia rusă din februarie 2022, Irina administra o cantină într-un centru medical din Enerhodar, unde, pe lângă clienți obișnuiți, oferea mese gratuite locuitorilor nevoiași.

Totul s-a schimbat când trupele rusești au ocupat orașul, îndreptându-se spre centrala nucleară Zaporijie, o țintă strategică.

În acea perioadă, o nouă unitate de soldați ucraineni, majoritatea adolescenți de 18 ani, a fost trimisă pentru a apăra centrala. Conștientă de pericol, Irina, împreună cu câțiva voluntari, i-a ascuns pe 68 de soldați într-un spital local, oferindu-le adăpost și hrană în secret.

„Băieții erau foarte tineri și slabi… Îi hrăneam de trei ori pe zi, cu mare precauție”, povestește Irina.

Trădarea care a schimbat totul

Eforturile Irinei au fost compromise în primăvara lui 2022, când o colegă infirmieră a informat trupele ruse despre ascunzătoarea soldaților.

Soldații au fost capturați, torturați și transformați în prizonieri de război. „I-au împușcat în mâini și picioare, i-au bătut și i-au torturat în moduri de nedescris”, a spus Irina.

Unii dintre acești soldați au fost ulterior trimiși în închisori din Crimeea ocupată și Rusia.

Fuga și sacrificiile personale

Pe măsură ce pericolul creștea, Irina a fost forțată să fugă împreună cu mama sa în toamna lui 2022. Decizia a fost luată pe ultima sută de metri: „La două ore după ce am trecut ultimul punct de control, agenții FSB au venit să mă aresteze”.

După ce a ajuns în zonele controlate de Ucraina, Irina a suferit pierderi tragice: soțul și mama sa au decedat, iar starea sănătății sale s-a agravat.

Medici din Cerkasî au descoperit că, pe lângă o boală pulmonară cronică, suferea de stenoză aortică, o afecțiune care i-a pus viața în pericol.

Intervenția salvatoare

Din cauza stării sale delicate, medicii au optat pentru o intervenție minim invazivă pentru înlocuirea valvei aortice, o tehnică modernă care a permis reducerea timpului de recuperare.

„Starea pacientei era critică. Am decis să efectuăm o operație printr-o incizie minimă între coaste, ceea ce a redus riscurile”, a declarat Oleg Jurba, șeful secției de chirurgie cardiologică din Cerkasî,

Astăzi, Irina se recuperează și își amintește cu emoție momentul în care a primit un mesaj care i-a schimbat viața: „Mamă, copiii tăi au fost eliberați din captivitatea rusă”.

Dintre cei 68 de soldați pe care i-a ajutat, doar 5 mai sunt în contact cu ea.

„Ei sunt adevărații eroi. Niciunul dintre băieții mei nu a trădat sau cedat”, a spus Irina, care visează să-i revadă pe cei pe care i-a salvat, pentru a auzi din nou cuvintele dragi care încep cu „mamă”.

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