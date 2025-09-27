Sub mâinile meșterului, lutul prinde suflet și poveste. Dintr-o simplă bucată de pământ se nasc forme delicate și expresive: vase care poartă amprenta tradiției sau figuri din poveștile de demult, care adună în ele fragmente de istorie și credință.

La un târg din București dedicat tradițiilor populare românești l-am întâlnit pe Petronel Stanciu. Are 54 de ani, este originar din Vaslui și stabilit în Codlea, județul Brașov. Este un artist ceramic român, cunoscut pentru lucrările sale executate cu migală.

„Îmi câștig existența din meșteșuguri. Sunt oameni impresionați de munca minuțioasă”

Zilele când intră în atelier îi aduc liniștea cea mai de preț. Iar mirosul pământului ars devine locul unde materia se transformă în artă și fiecare obiect capătă o viață proprie.

„Mie îmi place să vorbesc mai mult în lut decât în cuvinte! Pasiunea a fost mereu, dintotdeauna. De când mă știu, am cochetat cu pictura, desenul și sculptura. De mai bine de 15 ani am transformat totul în meserie”, spune acesta.

Lutul prinde viață sub mâinile artistului Petronel Stanciu. Foto: Libertatea
Măsuța domnului Petronel, de la târgul Muzeului Țăranului Român, e plină cu creațiile sale. „Folosesc lut și culori naturale obținute din plante, inclusiv frunze și coajă de nucă. Nu folosesc nimic ce nu este tradițional. Cine vrea să mă cunoască mă găsește în Codlea, în Brașov”, ne spune prezentându-ne operele expuse.

„Aceste candele din ceramică, lucrate manual sută la sută, costă 50 de lei. Iar vazele acestea, la care se poate lucra câteva zile bune, se vând cu 150 de lei. Îmi câștig existența din meșteșuguri. Sunt oameni impresionați de munca minuțioasă și cumpără”, povestește acesta.

500 de lei pentru două figurine unicat cu Păcală și Tândală

Dar lucrările care atrag atenția vizitatorilor sunt statuetele inspirate din viața satului românesc.

„Păcală și Tândală se vând la set: 500 de lei pentru cele două figurine lucrate manual de mânuțele mele. Totul este inspirat din lumea satului, din literatură, din tot ce înseamnă țăranul român. Dacă găsesc o temă care îmi place, încerc să o reașez în stilul meu propriu”, dezvăluie artistul vasluian.

Lutul prinde viață sub mâinile artistului Petronel Stanciu. Foto: Libertatea
Lutul prinde viață sub mâinile artistului Petronel Stanciu. Foto: Libertatea

Păcală și Tândală sunt personaje tradiționale din folclorul românesc, cunoscute pentru istețimea și umorul lor. Păcală, adesea înfățișat ca un tânăr viclean, reușește să iasă din situații dificile folosindu-și șiretenia.

Iar Tândală, prietenul său, îl însoțește în aventurile sale, stârnind adesea râsul prin naivitatea sau pofta lui de mâncare. Povestirile cu ei transmit lecții de viață într-un mod amuzant și rămân un simbol al spiritului popular românesc.

„Îmi crește inima când vin oameni să învețe meșteșugurile populare”

Nu sunt doar lucrări din lut, ci mărturii vii ale culturii populare românești. Prin forme, motive și simboluri, meșterul Petronel Stanciu reușește să lege trecutul de prezent, păstrând vie memoria satului și frumusețea meșteșugului străvechi.

„Mie îmi place să vorbesc mai mult în lut decât în cuvinte!”. Povestea lui Petronel Stanciu, meșterul care dă viață tradițiilor românești

„Fiecare creație este un dialog între tradiție și contemporaneitate, între mâna care modelează și pământul care dăinuiește. Sunt fericit că vin generații care vor să învețe și să vadă cu ce se mănâncă această artă. Particip la tot felul de cursuri și îmi crește inima când vin oameni chiar și de 30 de ani să învețe meșteșugurile populare”, spune Petronel.

„Vedeți pe Facebook pe unde mă duc prin țară”

Meșterul Petronel Stanciu este o prezență fascinantă, un artist cu răbdare infinită și pasiune pentru ceea ce face.

Îmbrăcat în straie populare românești: ie și cămașă tradițională, ciorapi groși de lână făcuți în casă și opinci vechi de zeci de ani, domnul Stanciu nu ratează niciun moment să cânte inclusiv la fluier tradițional. „Îmi place ce fac! Asta e viața mea”, spune.

Lutul prinde viață sub mâinile artistului Petronel Stanciu. Foto: Libertatea
Lutul prinde viață sub mâinile artistului Petronel Stanciu. Foto: Libertatea

Experiența sa se vede în fiecare lucrare, care devine un testament al măiestriei și dedicării pentru arta populară. Știe că e o meserie care se pierde treptat, dar speră că cei mai tineri vor învăța tainele olăritului și că istoria tradițiilor românești va merge mai departe.

„Cei care vor să mă găsească sunt mereu la Codlea, și mai merg la tot felul de târguri: de la Iași la București. Vedeți pe Facebook pe unde mă duc prin țară”, încheie discuția.

