Povestea lui Virgil Boldor, frizerul care tunde gratis persoane fără adăpost: „Am umblat prin ghetouri după oamenii străzii, pentru că vreau să-i fac să zâmbească”

„Salut! Ai vrea să-ți fac o tunsoare gratuită din partea mea?”. Aceasta este întrebarea pe care Virgil Boldor o pune atunci când iese pe stradă și vrea să facă bine.

Inițiativa lui a început în urmă cu o săptămână, iar până acum a tuns deja trei persoane ale străzii, fiecare cu adevărate povești de viață.

„Am fost tapițer, tâmplar, acum fac pe Moș Crăciun”

Primul domn cu care a început „serialul” și care a acceptat să fie tuns într-o frizerie modernă are 73 de ani.

„Am crescut la casa de copii și nu mi-am cunoscut niciodată părinții. M-am trezit printre alți copii. Am fost tapițer mobilă, tâmplar. Acum oamenii mă judecă altfel, dar eu nu îi iau în seamă. O să vă rog să nu-mi scurtați părul prea mult, pentru că îmi fac programul pentru Sărbătorile de iarnă ca Moș Crăciun”, i-a transmis domnul.

A doua persoană care a acceptat și a zis „e o bucurie mare să mă tunzi” a fost Stefănuț.

„Stau de trei ani pe stradă, înainte am fost la casa de copii. Tata m-a abandonat și a fugit în Spania. Mi-a fost greu, eram depresiv, supărat… Nici nu știi pe ce drum s-o iei, mai ales că lumea te judecă. Eu n-am unde să dorm, unde să mă spăl. Mă întrebam de ce sunt blestemat, până când ați apărut dumneavoastră. Dumnezeu v-a trimis la mine, nimic nu se poate fără Dumnezeu”, a povestit acesta în timp ce era tuns.

Stefănuț înainte și după tunsoare

Virgil l-a întâlnit mai apoi și domnul Gabriel. A acceptat să fie tuns și-a recunoscut că „n-am mai intrat într-o frizerie din 1997”. Povestea a continuat pe scaunul din frizeria lui Virgil:

„Eu n-am consumat alcool, doar că în tinerețe fumam foarte mult. Acum mă chinui, nu poți să trăiești sănătos tot timpul. N-am nevoie de locuință, dorm în natură, într-o grădină. Iarna stau în sac de dormit pentru că aerul e mult mai curat”.

Gabriel înainte și după tunsoare

„Simt nevoia să împlinesc datoria de a-i ajuta pe cei năpăstuiți“

Libertatea l-a căutat pe Virgil Boldor, iar acesta a acceptat să vorbească despre inițiativa lui.

„Sunt o persoană credincioasă și toată inițiativa mea de a tunde pe gratis oamenii străzi a venit din dorința de a ajuta, de a face un bine, de a-i face să se simtă fericiți. Eu am o relație specială cu Dumnezeu pentru că de mic mi-a plăcut să citesc Biblia. Simt nevoia să împlinesc datoria de a-i ajuta pe cei năpăstuiți, necăjiți, spre slava lui Dumnezeu!”, spune Virgil.

Acesta a tuns trei persoane în salonul său ultramoderm, dar în ultimele zile a luat o decizie inedită:

„Am vrut să încerc ceva nou și am plecat pe străzile din Centrul Vechi, al Bucureștiului. Am luat niște colegi cu mine, unul care mi-a cărat scaunul, eu cu sculele după mine și un băiat care m-a filmat. Am tuns pe stradă șase persoane. Nu i-am luat cu mașina ca să-i duc la studio, am făcut totul acolo, la fața locului. Am vrut să încerc și nebunia asta. A fost ceva diferit pentru mine. Nu vreau doar să tund și să iau bani, vreau să fac lumea fericită”.

„De opt ani merg prin casele de copii și tund pe gratis”

Virgil a venit la 18 ani în București de la Bistrița, iar la început a lucrat într-o frizerie micuță, de cartier, dar din 2017 și-a deschis propria afacere, „Virgil the Barber”, una dintre cele mai selecte frizerii din București, iar primii care i-au călcat pragul au fost fotbaliștii de la FCSB. Acum, după mii și mii de persoane tunse, Virgil are un alt plan.

„Tot ce-mi doresc este să ajut, să fac un bine, să-i fac fericiți pe oamenii pe care-i întâlnesc, pe cei cu probleme. Și nu-i ajut doar cu o tunsoare, îi ajut cu mult mai mult, inclusiv cu haine, cu mâncare, cu tot ce au nevoie. Asta mă face să fiu împlinit!”, spune el.

„Să știți că-i foarte greu să ajuți și să faci bine, dar când reușesc sunt cel mai fericit. Am umblat prin ghetouri după oamenii străzii pentru că vreau să-i fac să zâmbească. Și prin gestul meu vreau să-i inspir și pe restul colegilor mei. Vreau să ajutăm împreună”, mai arată Virgil, pentru Libertatea.

De opt ani de zile merg prin casele de copii și tund pe gratis. Nu vreau să le iau niciun ban. O fac pentru că așa simt, pentru că așa îmi doresc și pentru că îmi place. Poate că oamenii sunt surprinși atunci când îi întreb dacă vor să fie tunși. Nu au niciun fel de teamă, pentru că sunt un om blând și bun, cu mare credință în Dumnezeu. Virgil Boldor, frizer:

