Luminița Borcean e fostă concurentă la „Chefi la cuțite”. Ea a făcut parte din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu. A luptat pentru marele premiu, dar nu a reușit să îl câștige. Cu toate acestea, ea iubește să intre în bucătărie, să gătească, să facă opere în farfurie.

Fosta concurentă a avut curajul să își spună public abia acum povestea de viață. A intrat în depresie în urmă cu ani buni, când și-a dat seama că are de crescut trei copii, se temea că nu le va putea oferi tot ce își doresc. Mai mult decât atât, își imagina că micuții ei ar putea să treacă prin necazurile prin care ea și fratele său au trecut în copilărie, scrie spynews.ro. Atunci ea a decis să își pună capăt vieții.

„Totul a început când am realizat că am trei suflete de crescut. Mi-a fost teamă că nu o să am ce să le ofer. Nu voiam să treacă și ei prin ce am trecut eu, nu voiam să ducă lipsă de nimic, să fie priviți cu alți ochi de alți copii. Nu voiam să mai trăiesc. Mă gândeam că dacă eu nu mai exist, ei o să fie bine. Nu puteam să mă gândesc la altceva și plângeam din orice, stăteam mai mult tristă. Eram mereu retrasă, nu vedeam scăpare.”, a declarat Luminița Borcean la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Din fericire, fratele ei a găsit-o, a chemat medicii, care au salvat-o. Luminița Borcean nu a trecut printr-o singură experiență de acest gen, de cinci ori a încercat să se sinucidă.

„Am încercat să renunț la viață. Fratele meu m-a găsit, a anunțat-o pe mama, a chemat salvarea. M-a găsit inconștientă. Am ajuns la spital.

Nu era prima oară când încercam, era a cincea oară și am ajuns la spital, mi s-au făcut spălături. Au vrut să mă interneze la un spital unde sunt cazuri ca ale mele, însă mama mea a semnat că va merge ea cu mine la un psihiatru și asta am și făcut. Am mers la psihiatru și am făcut tratament, dar mă adormea și nu mai știam de cei mici”, a mai adăugat fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” în emisiunea „Showbiz report”.

Citeşte şi:

„A murit asfixiat”. Concluziile autopsiei în cazul bărbatului din Pitești pe care polițiștii l-au trântit și apoi s-au urcat cu genunchii pe el

Satul din Munții Cernei cu doar 30 de locuitori la care ajungi urcând pe o scară de salcâm. „E bine că mai vin turiști, să vedem și noi alți oameni”

România a depășit Suedia în clasamentul morților COVID, în funcție de populație

PARTENERI - GSP.RO Cum se ascundea Marica cu amantele! Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile

Playtech.ro INCREDIBIL! Ce face acum femeia care l-a părăsit pe Mihai Neșu! E halucinant ce se întâmplă

Observatornews.ro Caz incredibil la Braşov. Fetiţă de doi ani înecată şi declarată moartă, observată după o oră că are puls

HOROSCOP Horoscop 17 aprilie 2021. Peștii beneficiează de o formă de protecție care nu se manifestă cum vor ei

Știrileprotv.ro Exclusiv. Vlad Voiculescu face dezvăluiri șocante: „Am primit mai multe amenințări cu moartea”

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”

PUBLICITATE Află cât de profitabile sunt economiile tale (PUBLICITATE)