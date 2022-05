Povestea modelului care a debutat la 75 de ani pe scena festivalului de modă de la Iași. „Le-am adus un chec”

Ioana Constantinescu a defilat pentru prima oară ca model, la 75 de ani, în ultima seară a evenimentului Romanian Fashion Week, organizat începând de vineri, 29 mai, la Iași. Aceasta a prezentat o vestimentație a designerului român Lucian Broscățean, conform unui comunicat de presă al organizatorilor.

Modelul de 75 de ani a fost îmbrăcat complet în alb, iar organizatorii spun că a urcat pe scenă cu încrederea unui model profesionist, fiind admirată de miile de oameni prezenți în sală.

Ioana Constantinescu

Aceasta a povestit și cum a intrat în contact cu lumea modei.

„Am o prietenă care lucrează în lumea modei și așa am luat contact cu Lucian. Când m-a văzut, a zis: «Superb, gata!». Așa a început totul. Marți am bătut palma, duminică dimineață, în ziua spectacolului, am făcut o mică repetiție și asta a fost. Am avut emoții, nu atât pentru că mi-a fost frică să nu cad, dar pentru că nu mai am reflexele tinereții. Nu am mai fost niciodată pe podium”, a declarat Ioana Constantinescu, în comunicatul remis presei.

Aceasta a lucrat în proiectare în industria chimică și, după 1990, s-a reorientat și a lucrat într-o tipografie, la departamentul montaj, unde „mi-a plăcut la nebunie”. Acum este ieșită la pensie și mai lucrează ca bonă.

„Fetele tinere m-au îmbrățișat cu multă dragoste”

Organizatorii spun că modelul de 75 de ani a venit la cortul manechinilor cu un chec pe care l-a făcut acasă și l-a împărțit cu toate modelele.

„Fetele tinere m-au îmbrățișat cu multă dragoste, fiecare mi-a spus că sunt splendidă, că sunt minunată, fiecare a simțit nevoia de a mă aprecia. Le-am adus chec, un chec special pe care îl fac eu din albuș. Îi mulțumesc lui Lucian Broscățean pentru această experiență, este un tip deosebit”, a mai spus Ioana Constantinescu.

Festivalul de modă a fost organizat în acest weekend la Iași, în cadrul Romanian Creative Week (RCW), eveniment dedicat industriilor creative românești, organizat în perioada 20-30 mai.

Sursa foto: Romanian Fashion Week

