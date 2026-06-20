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Mamă cu dizabilități și doi frați mai mici

Femeia, identificată de ziarul The Times sub pseudonimul Sofia, a fost supusă unor abuzuri repetate, inclusiv violuri, în locuința soldatului.

Autoritățile ucrainene consideră cazul un exemplu șocant de crime de război comise de forțele ruse.

Sofia locuia alături de mama sa cu dizabilități și doi frați mai mici într-un sat din regiunea Harkov, când trupele ruse au ocupat zona, la începutul invaziei din februarie 2022.

Un soldat rus, identificat în presa ucraineană ca Viaceslav D., 32 de ani, a agresat-o frecvent pe tânără.

După ce aceasta l-a respins, soldatul, însoțit de alți doi militari, a apărut înarmat la ușa casei sale, spunând: „Vrei ca familia ta să moară?”.

Sofia a fost dusă într-o clădire vecină, unde a fost violată. Când mama tinerei a raportat incidentul comandantului rus, acesta a minimalizat gravitatea faptei.

Într-un concediu acordat în iunie 2022, soldatul a convins alți doi camarazi să o răpească pe Sofia și să o ducă în Belgorod.

Viață în captivitate: „Era sclavie sexuală”

În apartamentul din Belgorod, Sofia a fost ținută captivă mai bine de un an. Investigatorul șef al crimelor de război din Harkov, Anna Ponomarenko, a descris condițiile.

Balconul era închis cu grilaje metalice, ușile aveau lacăte și chei. Totul era baricadat. I-a luat telefonul. Era sclavie sexuală.

„E din Ucraina, e instabilă psihic”

În ianuarie 2023, Sofia a încercat să se sinucidă, fiind internată într-un spital rusesc. Medicii nu au crezut povestea sa, iar soldatul a discreditat-o, afirmând: „E din Ucraina, e instabilă psihic”.

În septembrie 2023, după ce soldatul a fost arestat pentru dezertare, Sofia a găsit o oportunitate de a scăpa. Ea a contactat-o pe sora sa din Polonia, singura persoană al cărei număr îl știa pe de rost.

Cu ajutorul unor voluntari ruși, Sofia a fost transportată la granița Ucrainei, unde a fost preluată de fratele său, soldat în armata ucraineană.

„F… you”

Sofia este una dintre cele 226 de victime ucrainene ale violenței sexuale documentate oficial de la începutul războiului. Numărul real al acestor crime este însă probabil mult mai mare.

Viaceslav D., care încă ar putea fi activ în armata rusă, a răspuns cererilor de comentarii ale jurnaliștilor cu un emoji de râs și mesajul: „F*** you”.

Autoritățile ucrainene continuă să investigheze crimele comise de trupele ruse, considerând astfel de cazuri dovezi clare ale încălcării drepturilor internaționale și umanitare.

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