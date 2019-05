Artista a fost invitată la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, unde a povestit despre accidentul în care a fost implicată. În urmă cu șase ani, aceasta se afla într-o mașină care a intrat într-un stâlp.

„În urmă cu şase ani am avut un accident de maşină care m-a adus în scaun cu rotile. Aveam 21 de ani, eram căsătorită de un an şi jumătate. Eram la început de drum ca solist vocal. În Bistriţa. În drumul spre casă, la 500 de metri, am avut accidentul care m-a lăsat într-un scaun cu rotile.

Şoferul a intrat într-un stâlp, nimeni nu a păţit nimic, eu am rămas paralizată. În mintea mea era că voi ajunge în sala de operaţie şi că mă voi recupera. În timp am realizat că problema mea nu are leac. A fost foarte greu. Dumnezeu mi-a dat atâtea putere încât nu am făcut dramă din asta.

Soţul mi-a fost alături în primii trei ani, apoi eu am cerut să divorţăm. Eu am viaţă personală pentru că iubesc oamenii care mă înconjoară. Suntn speaker motivaţional, sunt model în scaun rulant. Pot în continuare să mă aranjez, să mă căsătoresc, să fac copii”, a povestit Anamaria German.

