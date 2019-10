De Ana Hațeg,

Unele au fost compuse într-un moment de inspirație, altele au în spate o idee profundă pe care artistul a vrut să o împărtășească cu întreaga lume, în timp ce altele au devenit adevărate imnuri pentru generația lor.

„O lume minunată”

Lansată în 1979, „O lume minunată” a fost lansată în anul 1979, iar de atunci este un imn pentru familii.

Piesa a fost compusă într-o jumătate de oră, așa cum a mărturisit Mihai Constantinescu într-o emisiune. „A apărut într-o jumătate de oră. Da, nu glumesc. Am scris-o în jumătate de ceas. Recunosc, nu mă așteptam să aibă un asemenea impact atunci când am scris-o, dar m-am convins repede. Adică la câteva săptămâni după lansare. Am scris-o cu multă pasiune și drag. A ieșit ce a ieșit și chiar mă bucur pentru asta”, spunea Mihai Constantinescu la Forza Zu, scrie A1.ro.

„Iubiți și câinii vagabonzi”

Povestea din spatele melodiei „Iubiți și câinii vagabonzi” este una tristă. Mihai Constantinescu a scris cântecul pentru un câine de care s-a atașat și pentru care a suferit.

„«Iubiți și câinii vagabonzi» are o poveste foarte serioasă. A fost scrisă pentru un câine care venea să mă viziteze și căruia îi dădeam mâncare, lăptic și bobițe. Am pătimit foarte mult pentru el. Am plecat la mare și am avut sentimentul că atunci când mă voi întoarce nu am să îl mai găsesc. Și exact așa a fost”, a povestit Mihai Constantinescu, într-un interviu.

Recomandări Cel mai mare regret al lui Mihai Constantinescu. Și-a dorit enorm, dar visul nu i s-a împlinit

„Un zâmbet, o floare”

Și melodia „Un zâmbet, o floare”, lansată în 1973, a fost scrisă „din prima”, fără să fie făcute prea multe retușuri pe varianta inițială.

„Pe lângă melodie, părerea mea este că sunt foarte importante și versurile. Să spui «Un zâmbet, o floare, o rază de soare, un zgomot de-aripă, un cântec de-o clipă», e ceva frumos. Mai frumos de atât nu poți să dorești nimănui. În momentul în care am imprimat cântecul și l-am auzit la radio, vreau să spun că am avut mari emoții și niciodată nu am crezut că acela care cântă sunt eu și că melodia, textul sunt ale mele”, a spus Mihai Constantinescu.

Recomandări Un român lucra ca ospătar, dar a dat lovitura cu o idee genială! Ce afacere și-a deschis

Vorbind de impactul pe care l-a avut această melodie, artistul povestește că după ce a fost lansată, ”veneau cu flori la mine șiruri întregi de copii, de fetițe și de mame. A fost ceva foarte frumos… Fără dragostea publicului, n-aș fi rezistat”.

„Maria”

Unul dintre cele mai cunoscute și iubite dueturi din anii 90 a fost cel dintre Mihai Constantinescu și Anastasia Lazariuc. În 1992, cei doi au lansat albumul Maria, iar piesa principală de pe acesta a avut același nume.

Succesul a fost imediat și a ajuns un șlagăr cântat în numeroase concerte și în emisiuni de televiziune și radio.

Mihai Constantinescu a murit marți seară, la ora 19.00. Artistul fusese internat la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, din luna mai, după ce a suferit un stop cardio-respirator.

Citeşte şi:

Mihai Constantinescu a murit la vârsta de 73 ani. Era internat în spital de aproape 6 luni

Mihai Constantinescu a debutat în corul de copii al Radiodifuziunii Române. Când a lansat primele melodii din carieră

Povestea trio-ului de aur, care a bucurat ani de zile revelioanele românilor: Marius, Olimpia și Mihai

Un șlagăr al lui Mihai Constantinescu a fost cenzurat de comuniști! ”Adică aia e casa pe care o construiește tovarășul Ceaușescu?”

Declarație de dragoste sfâșietoare a soției lui Mihai Constantinescu după moartea acestuia: ”Drum lin îngerul meu!”

Ultima apariție în public a lui Mihai Constantinescu, cu o saptămână înainte de a fi internat. Se simțea bine, a cântat și a primit o diplomă

„O lume minunată”, piesa care l-a consacrat pe Mihai Constantinescu. Lansată, în 1979, melodia a fost compusă în doar 30 de minute

Mesaj emoționant de la fostul ministru de Interne, Carmen Dan, după moartea lui Mihai Constantinescu: ”Vom iubi, în continuare, maestre, și câinii vagabonzi!”

GSP.RO Silviu Lung îi șochează pe olteni! Cum arată viața lui, după ce a ieșit din fotbal

HOROSCOP Horoscop 30 octombrie. O zodie va avea parte de reușite