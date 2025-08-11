Liderii Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Islandei, Letoniei, Lituaniei, Norvegiei și Suediei „reafirmă principiul conform căruia frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”, după ce președintele american Donald Trump a sugerat ideea unor cedări teritoriale din partea Ucrainei către Rusia în schimbul păcii.

Țările nordice și baltice, printre cele mai active în sancționarea Rusiei și în susținerea militară, financiară și politică a Ucrainei, dau asigurări că vor continua să susțină și să impună măsuri restrictive împotriva Moscovei.

Această declarație a fost emisă în contextul în care se află în pregătire întâlnirea programată pentru vineri în Alaska între Donald Trump și liderul de la Kremlin Vladimir Putin.

Pe de altă parte, liderii de stat ai Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă un comunicat comun în care salută eforturile lui Trump de a încerca să pună capăt războiului în Ucraina, dar au cerut menținerea presiunii asupra Rusiei, un armistițiu imediat sau cel puțin reducerea ostilităților, includerea obligatorie a Ucrainei în discuții, negocieri al căror punct de plecare să fie actuala linie a frontului, iar un viitor acord de pace să cuprindă garanții de securitate pentru Ucraina.

„Ucraina are libertatea de a-și alege propriul destin. Discuții fructuoase pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al unei reduceri a ostilităților. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, se arată în comunicat.

Conform presei de peste Atlantic, Kremlinul ar fi propus să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie și Herson, situate în sud-estul și sudul Ucrainei, să-și mențină controlul asupra Crimeei și să-și retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) și Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Donețk și Lugansk din estul Ucrainei.

Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reușit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Donețk este apărată de armata ucraineană.

