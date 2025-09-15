Poznań este orașul cu cea mai dinamică dezvoltare din Polonia – un important centru universitar, de

afaceri și comercial. Are o populație de peste 710.000 de locuitori, iar întreaga aglomerație urbană a

orașului Poznań numără peste 1,1 milioane locuitori. Capitala regiunii Wielkopolska constituie un

important nod de transport – fiind situată la jumătatea distanței dintre Varșovia și Berlin. Accesul la

ambele capitale este asigurat de autostrada A2, iar în limitele orașului, la 15 minute de centrul său,

se află Aeroportul Internațional Poznań-Ławica. Orașul este renumit și pentru Târgul Internațional

Poznań – cel mai cunoscut centru de congrese și conferințe din Polonia.

Poznań este, de asemenea, un puternic centru universitar și științific, situându-se printre cele mai

importante din țară. Aici se află 24 de institute de învățământ superior, în care studiază aproximativ

100.000 de studenți. Prin urmare, nu este de mirare că, datorită bazei solide de personal calificat,

capitala regiunii Wielkopolska constituie unul dintre principalele centre de investiții străine din țară, iar rata șomajului de aproximativ 1%, este de mulți ani una dintre cele mai scăzute din Polonia.

În oraș se dezvoltă intens și sectorul serviciilor pentru afaceri, aici se află peste 160 de centre BPO,

SSC, IT și R&D care angajează peste 30.000 de persoane vorbitoare a peste 30 de limbi. Acest lucru este apreciat de experți – în prestigiosul raport „Orașele și regiunile europene ale Viitorului 2025”, întocmit de fDi Intelligence, Poznań a ocupat un loc de frunte, al doilea, în categoriile „Favorabilitate pentru afaceri” și „Capital uman și stil de viață”.

Recomandări Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV

„Faptul că experții internaționali consideră Poznań drept un oraș favorabil afacerilor și noilor

tehnologii este consecința muncii noastre sistematice”, subliniază Jacek Jaśkowiak, primarul orașului. „Oferim investitorilor servicii profesionale și condiții bune pentru dezvoltare. De asemenea, schimbăm în mod constant orașul, astfel încât toată lumea să se simtă confortabil aici. Investim în transportul public ecologic, plantăm copaci noi și creăm un spațiu public prietenos. Activitățile noastre sunt apreciate de instituții independente.”

Poznań a ajuns și pe harta celor mai importante centre de cercetare în domeniul AI din Europa. Aici

se înființează Fabryka Piast AI, care va fi una dintre bazele ecosistemului european de inteligență

artificială. Susținută de Uniunea Europeană și de instituții științifice și guvernamentale cheie, aceasta este menită să propulseze Polonia în fruntea mondială în ceea ce privește calculul de mare

performanță și inovarea în domeniul AI. Datorită eforturilor comune ale mediului științific, mediului

de afaceri și administrației publice, orașul Poznań are șansa de a deveni un actor cheie în acest

domeniu. În aglomerația Poznań lucrează aproximativ 30.000 de programatori, ceea ce reprezintă a

șasea piață IT ca mărime din Polonia. Aici studiază aproape 7.000 de studenți în domeniul

informaticii, ceea ce garantează resurse umane excelente. La Poznań a fost înființat IBM Quantum

HUB, primul centru cuantic din Europa Centrală și de Est.

Biroul de Servicii pentru Investitori din Poznań oferă reprezentanților mediului de afaceri sprijin

complet în procesul de pregătire a investițiilor. Acesta furnizează toate datele necesare, organizează

vizite pentru investitori la Poznań și aranjează întâlniri cu instituțiile și companiile alese.

Articol în parteneriat cu Impact Bucharest. Libertatea este partener strategic la Impact Bucharest 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE