De Mihai Toma,

El a povestit ce i s-a întâmplat pentru observatorulph.ro.

”Eu merg săptămânal la bunici, în satul Hăbud, și am observat, de ceva vreme, că din pădurea de la Tinosu se taie mulți copaci. Am sunat la Ocolul Silvic, dar mi-a răspuns un paznic, nu știa ce se întâmplă. Pe 1 aprilie, am sunat la 112, iar operatoarea mi-a făcut legătura la Poliția Prahova”, explică ploieșteanul.

”M-am oferit să suport cheltuielile deplasării unui echipaj”

”Le-am spus celor de la poliție că aș vrea să verifice tăierile de copaci din Tinosu și m-am oferit să suport costurile deplasării unui echipaj. Mi s-a transmis că voi fi contactat de șeful de post din zonă”, mai spune Tănase.

Pădurea Tinosu se află la aproximativ 18 kilometri de Ploiești.

Prahoveanul a fost contactat de șeful de post, care l-a anunțat că ”acele tăieri de arbori sunt legale, copacii fiind marcați”.

Șeful de post l-a certat

Șeful de post m-a și certat, că erau pancarte în zonă cu informațiile despre firma care face exploatarea și că am noroc că nu-mi dă amendă pentru că am sunat degeaba la 112. I-am replicat că voi cere verificări și în altă parte, poate că asta că l-a deranjat. Ștefan Tănase:

Pe 27 aprilie, la aproape o lună de la apelul la 112, Tănase a primit un plic prin poștă cu o amendă de 1.500 de lei pentru ”apelarea în mod nejustificat a numărului unic de urgență”.

Procesul verbal primit de Ștefan Tănase.

Ștefan Tănase: ”Voi contesta amenda în instanță”

”Eu am cerut doar să se verifice dacă cei care fac exploatare forestieră respectă legea! Cum să mă amendezi pentru asta? Voi contesta amenda în instanță pentru că o consider abuzivă. Am fost pedepsit din cauză că am cerut polițiștilor să-și facă meseria!”, susține ploieșteanul.

Anul trecut, în octombrie, Libertatea a scris despre cazul unui activist de mediu din Moldovița, amendat de Poliție tot din cauză că a reclamat un transport de lemne

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a aflat despre situație și va formula un răspuns.

Potrivit legii, ”apelarea abuzivă reprezintă apelarea repetată, cu rea intenţie, a numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie”. Alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie este sancţionată cu amendă de la 1.500 de lei la 5.000 de lei. Sanţiunile au fost stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 62 din 27 august 2019.

Citeşte şi:

Klaus Iohannis: ”Ministerul Educației trebuie să găsească soluții pentru ca toți elevii să beneficieze de învățământul la distanță”

Avocații unui britanic aflat în arest în SUA au spus că acesta „ar putea fi ucis prin COVID-19”

Proiectul privind amânarea plăţii chiriilor, pe perioada stării de urgenţă, a trecut de Comisia de buget a Camerei Deputaților