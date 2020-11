Carrie Lam a declarat, într-un interviu acordat unei televiziuni locale din Hong Kong, că „Guvernul îmi plătește salariul în numerar”, din cauza sancțiunilor impuse „în mod nejustificat” de către Statele Unite.

Washingtonul a luat această decizie în luna august, după ce Beijingul a impus o nouă lege strictă de securitate națională pe teritoriul semiautonom al Hong Kong-ului. Măsura este considerată drept o consolidare a controlului politic asupra fostei colonii britanice, având ca scop restrângerea autonomiei, precum şi „libertatea de expresie sau de reuniune”. Sunt vizați în total 15 lideri ai regiunii, care nu mai pot efectua nicio tranzacție financiară în SUA. De aceea, susține Carrie Lam, nicio bancă nu dorește să-i deschidă un cont bancar.

„În faţa dumneavoastră se află şefa executivului din Hong Kong, care nu are un cont bancar”, a spus premierul Hong Kong-ului, care a precizat că „foloseşte numerar în fiecare zi pentru tot felul de lucruri”.

Cu un salariu anual de 672.000 de dolari americani, Carrie Lam se numără printre cel mai bine plătiţi lideri din lume. Declarațiile ei au stârnit critici pe rețelele de socializare, unde oamenii au început să posteze fotografii cu monede, pe care le descriu drept „grămezile lor de bani”.

Alții au amintit de condițiile în care locuiesc cei mai mulți oameni din Hong Kong, unul dintre orașele cu cea mai mare densitate a populației din lume. Peste 7 milioane de oameni sunt înghesuiți în peste 1.000 de zgârie-nori.

