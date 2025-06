Conform New Voice of Ukraine, prim-ministrul Pakistanului intenționa să condamne atacul Israelului asupra Iranului. Totuși, în loc de „condamn”, a scris „prezervativ”.

Shehbaz Sharif said "Condom" instead of "Condemn" 😭😭😭 pic.twitter.com/y6A2nNcKjq — Incognito (@Incognito_qfs) June 14, 2025

Greșeala de scriere a fost rapid sesizată și corectată, însă internauții au apucat să facă capturi și să le distribuie pe rețelele sociale. Ulterior, gafa premierului a devenit virală.

I condemn, in the strongest possible terms, today's unprovoked attack on Iran by Israel. I convey my deepest sympathies to the Iranian people on the loss of lives in this attack. This grave and highly irresponsible act is deeply alarming and risks further de-stabilising an… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2025

Amintim că Israelul a lansat un atac major asupra Iranului, vineri, 13 iunie. Exploziile au fost raportate atât în Teheran, cât și în alte părți ale țării, dar și la facilitatea nucleară Natanz. Operațiunea „Națiunea Leilor” a vizat instalații nucleare și militare ale Iranului.

Recomandări Ion Iliescu are cancer pulmonar și a fost operat la spitalul Agrippa Ionescu, sub anestezie generală

Orașele Tel Aviv şi Haifa au fost lovite în cursul nopții de duminică spre luni de rachete iraniene, care au distrus case şi au provocat morți și răniți. De asemenea, israelienii au reușit o nouă operațiune pe teritoriul iranian, eliminându-i, la Teheran, pe șeful serviciului secret al Gardienilor Revoluției, Mohamad Kazemi, și pe adjunctul acestuia, Hassan Mohaqeq.