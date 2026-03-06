„Era aproape ca și cum aș fi fost acolo”

Intervenția a fost realizată de profesorul Prokar Dasgupta, unul dintre cei mai cunoscuți urologi specializați în chirurgie robotică. El a operat de la The London Clinic, în timp ce pacientul se afla la Spitalul St. Bernards din Gibraltar, la aproximativ 2.400 de kilometri distanță.

Medicul a explicat că diferența de timp dintre mișcarea instrumentelor din Londra și robotul din Gibraltar a fost aproape imperceptibilă.

„Operația a fost o piatră de hotar. A decurs extrem de bine. Am operat folosind un robot cu o cameră 3D HD cu patru brațe”, a declarat profesorul pentru Press Association.

Conexiunea dintre cele două puncte a fost realizată prin cabluri de mare viteză, iar întârzierea a fost de doar 0,06 secunde, adică 60 de milisecunde.

„În timpul operației era aproape ca și cum aș fi fost acolo”, a spus medicul.

Pacientul care a acceptat să fie „cobai”

Primul pacient operat astfel a fost Paul Buxton, un britanic de 62 de ani care locuiește în Gibraltar de aproximativ 40 de ani. Bărbatul a aflat după Crăciun că are cancer de prostată. În mod normal, ar fi trebuit să zboare în Marea Britanie pentru tratament și să intre pe lista de așteptare a sistemului public de sănătate. În schimb, i s-a oferit șansa de a deveni primul pacient din acest proiect medical.

Decizia a fost rapidă, spune el.

„Multă lume mi-a spus: «N-o să faci asta, nu-i așa?»”, a povestit Buxton pentru Press Association.

„M-am gândit că ofer ceva înapoi. Îmi place fotbalul, am trecut, literalmente, de la Campionatul național la Liga Campionilor în ceea ce privește chirurgii”, spune el, explicând că alternativa ar fi fost mult mai complicată.

„Dacă nu aș fi optat pentru telechirurgie, ar fi trebuit să zbor la Londra, să intru pe lista de așteptare NHS, să fac operația și probabil să stau acolo trei săptămâni”.

După intervenție, pacientul spune că se simte excelent.

„Am fost foarte bine îngrijit și mă simt fantastic la patru zile după operație”, a spus el. „A fost o onoare să fac parte din istoria medicinei”.

Cum a funcționat operația la 2.400 km distanță

Procedura s-a bazat pe un robot chirurgical Toumai, produs de compania Microport. Robotul are patru brațe controlate de la distanță și o cameră 3D de înaltă definiție, care îi permite chirurgului să vadă interiorul corpului pacientului cu mare precizie.

Consola din Londra a fost conectată la robotul din Gibraltar prin fibră optică, iar ca sistem de rezervă a existat și o conexiune 5G. În sala de operație din Gibraltar se afla și o echipă medicală locală, pregătită să preia controlul în cazul în care conexiunea ar fi fost întreruptă.

De ce ar putea schimba această tehnologie medicina

Medicul Prokar Dasgupta spune că telechirurgia ar putea transforma complet accesul la tratamente.

„Pacienții din zone îndepărtate nu au întotdeauna acces la cea mai bună asistență medicală”, a explicat el.

Potrivit chirurgului, tehnologia ar putea elimina multe dintre problemele actuale.

„Datorită chirurgiei robotice la distanță, pacienții pot fi scutiți de cheltuielile enorme și inconvenientele călătoriilor pentru îngrijiri medicale”.

El spune că ideea este simplă: cel mai bun chirurg poate opera pacienți din orice colț al lumii.

„Acest lucru ne oferă posibilitatea de a trata pacienții din zone îndepărtate și comunități mai mici, putând literalmente să aducem cel mai bun chirurg oriunde”.

„Tehnologia există acum pentru a oferi acest beneficiu pacienților”.

Prima intervenție de test a avut loc 11 februarie, când a fost operat Paul Buxton. A doua operație a fost realizată pe 4 martie, tot asupra unui pacient din Gibraltar, un bărbat de 52 de ani.

Pe 14 martie, procedura va fi repetată și transmisă live către aproximativ 20.000 de chirurgi urologi la congresul Asociației Europene de Urologie.

La finalul anului 2025, chirurgii cardiovasculari din Franța au operat robotic un pacient aflat la peste 10.000 de kilometri distanță, în China.

