„Deblocăm astăzi angajările pentru aproape 8.000 de posturi în Sănătate şi Asistenţă Socială. Astfel, toate spitalele importante care au deficit de medici, asistente şi infirmieri vor putea face rapid angajări”, a transmis premierul Ciolacu în şedinţa de Guvern.

El a precizat că „Ministerul Sănătăţii are în acest an un buget cu peste 40% mai mare decât în 2023, deci nu este vorba de vreo problemă financiară”.

„De altfel, am alocat circa 6,6 miliarde de lei, în această lună, cu care am închis datoriile pe anul trecut din sistemul sanitar, asigurând şi cheltuielile curente pe luna ianuarie, pentru medicamente şi servicii medicale. Însă fiecare angajare trebuie să se reflecte, în mod concret, în servicii mai bune pentru pacienţi, un plus de empatie şi de responsabilitate. Asta este valabil şi pentru medicii de familie”, a subliniat premierul.

„Bani avem, dar corect este să-i plătim mai bine pe medicii care muncesc serios, adică serviciile prestate efectiv să primeze în faţa plăţii pe liste de pacienţi, adică pentru nişte nume puse pe o hârtie”, a completat Ciolacu.

Peste 2.500 de posturi de medic scoase la concurs

”Au fost aprobate de Guvern două memorandumuri, unul propus de Ministerul Sănătăţii, pentru spitale din subordinea ministerului, unul propus de Ministerul Dezvoltării, pentru spitale aflate în subordinea autorităţilor locale. În total, a fost aprobată scoaterea la concurs a peste 7.600 de posturi”, a spus ministrul Sănătăţii, citat de News.ro.

Alexandru Rafila a precizat că au fost scoase la concurs toate posturile de medic solicitate de către unităţile sanitare, în total, peste 2.500 de posturi de medic în spitalele din România.

Ministrul a mai spus că a fost în cadrul memorandumului propus Guvernului şi aprobat ulterior de Ministerul Sănătăţii 365 de persoane să poată fi angajate prin concurs la serviciile de Ambulanţă.

”Unităţile sanitare care au solicitat scoaterea posturilor la concurs să demareze imediat aceste proceduri, odată cu aprobarea Memorandumului, este esențial pentru că nu trebuie să aşteptăm şase luni ca să scoatem posturile la concurs, ele pot scoate cât mai repede, procedura spune că după publicare, în termen de 30 de zile se pot organiza concursuri de ocupare a posturilor. Rugămintea mea este să facă acest lucru cât mai repede”, a completat Rafila.

Ministrul a mai afirmat că ocuparea acestor posturi se face printr-o procedură legală. „Am văzut tot felul de sugestii, declararea stării de urgenţă, care să permit angajarea fără concurs. Totuşi, trebuie să înţelegem că legislaţia în România trebuie respectată”, a explicat Rafila, adăugând că vor păstra legătura cu unităţile medicale şi iau în calcul să elaboreze noi memorandumuri pe parcursul acestui an, în funcţie de necesităţi.

Alexandru Rafila a anunţat că de la 1 ianuarie 2024, toate posturile care se vacantează în sistemul de sănătate vor putea fi scoase la concurs fără memorandum, în cazul celor care pleacă din sistem sau se pensionează.

Anunţul premierului Ciolacu vine după ce la începutul săptămânii, Oana Sivache, director general al ASSMB, a anunţat că există un deficit de aproximativ 15.000 de medici la nivel naţional. De asemenea, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB) a lansat un apel pentru deblocarea posturilor în Sănătate şi preciza că în sistemul medical public din Bucureşti sunt aproximativ 900 de posturi de medici vacante.

