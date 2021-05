„Cum este pentru voi prima zi fără mască în spaţii deschise? Eu deja am făcut o plimbare la prima oră până la cafea şi a fost wow. Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru că aţi înţeles să respectaţi toate regulile şi mai ales pentru că vă vaccinaţi. Astăzi ne bucurăm toţi de primul pas important din revenirea la normalitate pentru că am lucrat împreună în acest an dificil. Vă mulţumesc. Urmează 1 iunie”, a scris Florin Cîțu, sâmbătă,pe Facebook.

Guvernul a adoptat modificarea hotărârii de prelungire a stării de alertă, prin care de astăzi, 15 mai, se renunță la mai multe restricții.

Principalele relaxări vizează renunţarea la purtarea măştii de protecţie în majoritatea spaţiilor deschise, dar şi la restricţiile de circulaţie pe timpul nopţii.

În plus, programul operatorilor economici poate fi prelungit până la ora 0.00. Multe alte măsuri depind însă de rata de vaccinare, Guvernul stabilind noi ţinte pentru 1 iunie, 1 iulie şi 1 august.

