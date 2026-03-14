Serbia deține rachete hipersonice CM‑400 AKG

Declarația a fost făcută de prim-ministrul croat joi, 12 martie, el subliniind totuși că Zagrebul nu se așteaptă ca Serbia să folosească astfel de arme împotriva statelor vecine, potrivit publicației Blic, care face parte la fel ca Libertatea din portofoliul grupului media elvețian Ringier.

„Vom vorbi cu partenerii noștri din NATO și îi vom avertiza cu privire la o astfel de armă, care este o nouă achiziție la arsenalul armatei sârbe”, a spus Andrej Plenković.

El a mai spus că este vorba despre o „armă serioasă”: „Croația este membră a NATO și monitorizăm evoluțiile din Serbia. În orice caz, nu ne așteptăm ca deținerea unui astfel de armament serios să poată, în niciun scenariu, să conducă la utilizarea acestuia împotriva țărilor vecine, fie că este vorba de Croația sau de oricare alta”.

Doar trei țări dețin aceste rachete

O fotografie a noilor rachete transportate de avioane MiG-29 ale armatei sârbe a fost publicată pe 9 martie pe forumul militar „MyCity Military”.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a confirmat joi seara că țara sa deține rachete supersonice aer-sol chinezești. „Deținem un număr semnificativ de astfel de rachete și vom avea și mai multe”, a declarat Vucic pentru postul național de televiziune al Serbiei.

Avioanele de vânătoare MiG-29 de fabricație sovietică au fost adaptate pentru a transporta rachetele CM-400 AKG. Armata sârbă devine, astfel, prima forță armată din Europa care a achiziționat aceste rachete balistice hipersonice.

În prezent, există doar trei țări confirmate care dețin sau operează rachete din familia CM-400: China, Pakistan și Serbia.

CM-400 AKG parcurge 1,5 kilometri pe secundă

Racheta chineză CM-400 AKG este un proiectil de mare viteză lansat din aer care a atras atenția comunității internaționale prin performanțele sale la limita domeniului hipersonic. Deși este promovată comercial drept o rachetă hipersonică, mulți experți militari o clasifică mai degrabă ca o rachetă balistică lansată din aer cu traiectorie înaltă.

Aceasta atinge viteze cuprinse între Mach 4,5 și Mach 5,5 în faza terminală, ceea ce înseamnă că parcurge aproximativ 1,5 kilometri pe secundă în momentul impactului cu ținta.

Din punct de vedere operațional, racheta este integrată în special pe avioanele de vânătoare JF-17 folosite de Pakistan, dar a intrat recent și în dotarea forțelor aeriene din Serbia pentru avioanele MiG-29. Raza sa de acțiune variază între 100 și 240 de kilometri, în funcție de altitudinea de lansare, oferind pilotului posibilitatea de a lovi ținte strategice fără a intra în raza de acțiune a multor sisteme defensive inamice. Forța sa distructivă provine nu doar din încărcătura explozivă de aproximativ 200 de kilograme, ci mai ales din energia cinetică uriașă generată de viteza extremă la impact.

Sistemul de ghidaj combină navigația inerțială cu cea prin satelit, însă poate fi echipat și cu senzori radar sau infraroșu pentru o precizie sporită împotriva navelor sau centrelor de comandă. Această capacitate de a lovi ținte navale mari i-a adus reputația de armă specializată împotriva portavioanelor, fiind extrem de dificil de interceptat de sistemele antirachetă convenționale din cauza unghiului de atac aproape vertical și a vitezei de picaj.

