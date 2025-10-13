Retragerea lui Recean din politică

În cadrul conferinței, Igor Grosu a dezvăluit că PAS intenționase să-l propună pe Recean pentru un nou mandat de premier. Cu toate acestea, acesta a refuzat oferta. Grosu nu a menționat niciun alt potențial candidat pentru funcția de prim-ministru.

Recean a explicat decizia sa, afirmând: „Nu am intenționat să fiu sau să rămân în politică”. El a adăugat că a venit „pentru un mandat foarte clar”. Premierul în exercițiu a precizat că își va încheia mandatul odată cu cel al Guvernului actual și va renunța la funcția de deputat după investirea noului cabinet.

Reacții și perspective

Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de mulțumire lui Recean pe rețelele sociale. Ea a apreciat contribuția sa în „acești ani complicați”, descriindu-l drept „omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul și a ghida instituțiile statului ca să trecem cu demnitate prin multiple crize”.

Întrebat despre posibilitatea formării unui guvern de coaliție, liderul PAS, Igor Grosu, și-a exprimat dorința ca viitorul cabinet să fie susținut de „majoritatea parlamentară proeuropeană”, referindu-se la fracțiunea PAS.

Parcursul politic al lui Dorin Recean

Dorin Recean, în vârstă de 51 de ani, este economist de profesie. Cariera sa politică include funcții precum viceministru al Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor (2010-2012) și ministru de Interne (2012-2015). În această din urmă poziție, a contribuit la reforma Ministerului de Interne și la procesul de liberalizare a vizelor cu Uniunea Europeană.

După o perioadă de pauză, Recean a revenit în viața publică în 2022 ca consilier pentru securitate al președintei Maia Sandu și secretar al Consiliului Suprem de Securitate. În februarie 2023, a fost numit prim-ministru, într-un context marcat de multiple crize generate de invazia Rusiei în Ucraina.

Perspective pentru viitorul politic al Moldovei

Retragerea lui Recean din politică deschide noi întrebări privind viitoarea conducere a guvernului moldovean. Curtea Constituțională urmează să examineze pe 16 octombrie sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.