INTERVIU | Cum îl ferește de COVID-19 un medic cu origini românești pe premierul israelian Beniamin Netanyahu: “Îi fac și două teste pe săptămână”. Ce spune despre revenirea virusului în lume

Medicul cu origini românești, aflat de 45 de ani în Israel, unde a plecat după absolvirea Facultății de Medicină din Cluj, a povestit pentru Libertatea cum supraveghează starea de sănătate a premierului Netanyahu, a vorbit despre războiul cu coronavirusul, despre măsurile de protecție ce trebuie luate în timpul pandemiei, despre cum specialiștii israelieni testează un vaccin revoluționar, despre forța cu care virusul a revenit, dar și despre implicarea serviciilor secrete israelite în lupta cu COVID-19.

Doctorul Berkovits este nu numai parte a echipei restrânse a premierului Beniamin Netanyahu, nu este doar medicul oficial al omului politic, ci și unul dintre prietenii săi de-o viață. De aceea, legătura dintre cei doi – care se întinde pe aproape trei decenii – depășește cu mult relația oficială.

Întâlnirile stabilite pentru consultații sunt completate cu discuții telefonice private, în care primul-ministru primește de la specialistul cu origini române indicații medicale suplimentare legate fie de tratamentele ușoare pe care le face, fie de orice nelămurire pe care o are cu privire la o anumită situație legată de sănătatea lui.

“Probele biologice sunt prelevate în condiții de igienă și securitate maxime de specialiștii virusologi, echipați precum niște cosmonauți, și sunt duse la Spitalul Hadasa. Rezultatele, care sunt extrem de importante pentru sănătatea lui Netanyahu, dar și pentru organizarea agendei sale politice, le primim în 6-8 ore”, spune Berkovits, căruia prietenii îi spun Tvika.

Pentru e elimina orice risc de îmbolnăvire a premierului, toți cei din jurul său – gărzi de corp, consilieri sau personalul auxiliar care deservește bucătăria, de exemplu – sunt testați și ei la intervale bine stabilite de timp.

Am dat directive clare ca întregul personal de securitate – șoferi, gărzi de corp – să fie testat foarte des. În plus, am recomandat ca ei să se apropie de premier doar atunci când este necesar, iar atingerile să fie limitate. Se păstrează distanța socială, pentru că ședințele cu cabinetul sunt fie prin video, fie în săli foarte mari.

Medicul Herman Berkovits: