„Mă bucură în mod deosebit prezența la București a doamnei Maia Sandu, Prim-ministrul Republicii Moldova, în prima sa vizită de la preluarea mandatului. Îi transmit doamnei Maia Sandu, și pe această cale, cele mai sincere felicitări și urări de succes în activitate. Apreciez în mod deosebit interesul doamnei Prim-ministru și al Guvernului pe care îl conduce pentru consolidarea relației speciale cu România. Vă asigur că suntem gata să răspundem pe măsură”, a tramsmis premierul Viorica Dăncilă, în conferinţa de presă comună cu şefa Executivului moldovean.

Premierul României a transmis „disponibilitatea Guvernului României și a sa personală pentru o excelentă colaborare cu Maia Sandu și cu noua echipă guvernamentală de la Chișinău”.

„Întâlnirea de astăzi ne-a oferit prilejul unui dialog de substanță asupra priorităților relației noastre bilaterale. Avem o bază solidă pe care vom construi, mai ales că avem proiecte bilaterale pe toate dimensiunile vieții economice şi sociale. Totodată, am evidențiat importanța consolidării comunității de limbă, cultură și istorie, care stă la baza relației speciale cu Republica Moldova. Am transmis astăzi un mesaj ferm de încurajare a Republicii Moldova în direcția continuării obiectivelor europene și implementării reformelor asumate în contextul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Am arătat că România cunoaște din proprie experiență care sunt provocările punerii în aplicare a unei agende ambițioase de reformă dar, în același timp, am asigurat că nu există altă alternativă pentru asigurarea democrației şi prosperității R. Moldova”, a spus Dăncilă.

Premierul României a arătat că România va rămâne cel mai sincer susținător al eforturilor Republicii Moldova în parcursul european.

„În consultare cu partenerii noștri europeni și cu instituțiile europene, suntem gata să susținem deblocarea asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană Republicii Moldova şi să furnizăm expertiză la nivel bilateral pe mai multe planuri şi aici am în vedere în special afacerile europene având în vedere experiența acumulată de România în contextul deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene”, a spus Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că cele două Guverne vor începe să lucreze, în cadrul unui Grup de lucru interguvernamental, urmând să analizăm care dintre proiectele în curs de derulare necesită o atenție imediată. De asemenea, dacă va fi cazul, putem avea în vedere derularea de proiecte noi care să susțină avansul european al Republicii Moldova.

Rezultatul discuțiilor în cadrul Grupului de lucru vor fi valorificate în contextul unei viitoare ședințe comune a Guvernelor României și Republicii Moldova.

Încă din 16 iunie, Viorica Dăncilă a anunțat că i-a transmis premierului Maia Sandu o invitație de a veni la București.

Cu acea ocazie, premierul român și-a exprimat încrederea că Executivul de la Chișinău va continua parcursul european al Republicii Moldova, prin implementarea cu succes a reformelor necesare, a Acordului de Asociere și a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană

Tot marţi, premierul Republicii Moldova se va întâlni şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.

Fotografie principală: Inquam Photos / Octav Ganea

