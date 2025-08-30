Uciși când se aflau într-o ședință

„Anunțăm martiriul luptătorului Ahmad Ghaleb al-Rahwi, șeful guvernului, împreună cu mai mulți dintre miniștrii săi, în atacul lansat joi de inamicul israelian în timp ce se aflau într-o ședință la Sanaa”, se arată într-un comunicat al Houthi, citat de canalul lor de televiziune Al-Massirah.

Potrivit textului, „mai mulți dintre colegii lor au fost răniți, unii grav”.

Rebelii houthi controlează vaste zone ale Yemenului

Houthi au raportat joi lovituri asupra Sanaa, fără a preciza țintele. Armata israeliană a declarat că a bombardat o „țintă militară” în capitala yemenită.

„Atacurile au fost efectuate ca răspuns la atacurile repetate ale regimului Houthi împotriva statului Israel și a cetățenilor săi, inclusiv lansarea de rachete sol-sol și vehicule aeriene fără pilot către teritoriul țării,” a declarat armata israeliană.

Susținuți de Iran, rebelii controlează vaste zone ale țării aflate în război din 2014, inclusiv capitala Sanaa, unde și-au instalat instituțiile politice.

Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Armata israeliană a bombardat trei porturi și o centrală electrică aflate în zonele controlate de rebelii houthi din Yemen, ceea ce a determinat gruparea rebelă să riposteze cu noi lansări de rachete spre teritoriul israelian.

Rebeli Houthi la o manifestație anti-israeliană. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Rebelii atacă regulat Israelul și navele occidentale

Afirmând că acționează în solidaritate cu palestinienii din Gaza, afectați de războiul dintre Israel și Hamas, Houthi lansează în mod regulat atacuri cu rachete și drone către teritoriul israelian, dar majoritatea sunt interceptate.

Miercuri, Houthi au revendicat lansarea unei rachete împotriva Israelului, care a fost interceptată, potrivit armatei israeliene.

În ultimele luni, ei au atacat și nave în largul Yemenului, pe care le consideră legate de Israel.

Israelul a efectuat mai multe lovituri de represalii în Yemen, vizând regiuni controlate de Houthi, în special porturile din vestul țării și aeroportul din Sanaa.

Cine sunt rebelii Houthi și de ce au devenit ținta atacurilor occidentale din Yemen

Rebelii Houthi sunt o miliție yemenită, parte a unei minorități musulmane șiite – Zaidi. Ei își iau numele după fondatorul mișcării, Hussein al Houthi.

Cunoscută în mod oficial sub numele de Ansar Allah (Partizanii lui Dumnezeu), gruparea a fost formată în anii 90 pentru a combate corupția președintelui de atunci, Ali Abdullah Saleh, și influența religioasă a Arabiei Saudite.

Saleh, sprijinit de armata Arabiei Saudite, a încercat să îi elimine pe Houthi în 2003, dar fără succes.

Din 2014, gruparea duce un război civil sângeros împotriva guvernului yemenit recunoscut la nivel internațional și sprijinit de o coaliție de țări arabe condusă de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

