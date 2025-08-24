Ce a declarat armata israeliană

„Atacurile au fost efectuate ca răspuns la atacurile repetate ale regimului Houthi împotriva statului Israel și a cetățenilor săi, inclusiv lansarea de rachete sol-sol și vehicule aeriene fără pilot către teritoriul țării,” a declarat armata israeliană.

Atacurile israeliene vin la două zile după ce rebelii Houthi au revendicat lansarea unei rachete împotriva Israelului.

Reacția Houthi

Al Masirah a citat un oficial militar al Houthi, care a declarat că apărarea aeriană a grupării a reușit să „neutralizeze majoritatea aeronavelor inamice israeliene implicate în agresiune și să le oblige să se retragă”.

„Agresiunea israeliană împotriva Yemenului nu ne va descuraja să continuăm sprijinul nostru pentru Gaza, indiferent de sacrificii”, a declarat Mohammed al-Bukhaiti, un oficial al Houthi.

„Ceea ce face Israelul este barbarie”

Abed al-Thawr, un oficial din Ministerul Apărării Houthi, a declarat că afirmațiile Israelului conform cărora a atacat ținte militare duminică sunt „minciuni”. El a spus că Israelul a bombardat infrastructura civilă pentru a provoca suferință.

Al-Thawr a declarat pentru Al Jazeera că palatul prezidențial atacat duminică este de mult timp pustiu. „Așadar, ceea ce face Israelul este barbarie”, a spus el.

Escaladarea tensiunilor

Israelul bombardează centrale electrice și porturi din Yemen de o lună. Atacul de duminică a avut loc la scurt timp după ce marina israeliană a lovit o centrală electrică din Sanaa săptămâna trecută.

Vineri, houthii au declarat că au lansat o rachetă hipersonică și două drone asupra Israelului, promițând să fie alături de palestinieni „până când agresiunea împotriva Gazei va înceta și asediul va fi ridicat”.

Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Armata israeliană a bombardat trei porturi și o centrală electrică aflate în zonele controlate de rebelii houthi din Yemen, ceea ce a determinat gruparea rebelă să riposteze cu noi lansări de rachete spre teritoriul israelian.



