„La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis compania.

Foto: Loteria Româna

Totodată, la tragerea JOKER, un premiu de categoria a III-a, de 98.096,76 lei, a fost câştigat cu un bilet jucat pe aplicaţia AmParcat.ro.

Foto: Loteria Româna

Pe reţelele sociale sunt publicate biletele câştigătoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE