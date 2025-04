Ultima binecuvântare, în Sâmbăta Mare

Părintele Iulian Misariu povestește despre ultima binecuvântare pe care a primit-o de la Papa Francisc chiar în Sâmbăta Mare. Într-o întâlnire ce a avut loc înainte de Paște, Papa i-a oferit o binecuvântare specială.

„Sfântul Părinte ieșea dintr-o scurtă vizită făcută în bazilică și eram câțiva care intram. Eu urma să intru la spovedanie în cadrul basilicii și Sfântul Părinte a schimbat traiectoria și l-a rugat pe secretar să vină să ne salute. Și atunci a venit, mi-a dat mâna, m-a binecuvântat”, a relatat părintele Misariu pentru TVR Info.

Și medicul Sergio Alfieri a povestit ultimele clipe ale Pontifului cum a primit de la Papa Francisc o binecuvântare secretă.

Legătura profundă cu Papa Francisc

Preotul român a subliniat că întâlnirile cu Papa Francisc erau o obișnuință, dat fiind că locuiește la doar 200 de metri de reședința papală, Sfânta Marta. Iulian Misariu își amintește cu emoție de fiecare moment petrecut alături de Suveranul Pontif, care își exprima adesea dragostea pentru România.

„Sfântul Părinte iubea foarte mult România și de fiecare dată când îi spuneai că ești din România, surâdea și își amintea de experiența frumoasă pe care a avut-o în 2019”, a spus preotul.

Iulian Misariu a povestit cum misiunea sa spirituală la Vatican a început cu acordul Vaticanului, iar aceasta i-a permis să se apropie de Papa Francisc în cadrul audiențelor generale și al altor întâlniri importante.

„Serviciul și misiunea pe care am primit-o am primit-o cu acordul Vaticanului și așa am reușit să ne apropiem și mai mult”, a explicat el.

Veghe în capelă și rugăciune pentru România

După decesul Papei Francisc, părintele Iulian Misariu s-a înscris pe lista Priveghiului pentru a-l veghea în capelă. Acesta a stat alături de Papă în timpul procesiunii și în momentele de rugăciune, alături de alți membri ai personalului papal.

„Am făcut și prima noapte și a doua noapte iarăși. Eram singur cu doi soldați elvețieni, gărzile personale care făceau de gardă și eram singur cu Sfântul Părinte. În momentele respective mă gândeam la atâtea mii de persoane și conaționali care și-ar fi dorit să fie prezenți și am zis: Doamne, vreau să-i reprezint pe toți”, a mărturisit părintele Misariu.

În ciuda tristeții, preotul român și-a exprimat credința că toți românii sunt alături de Papa Francisc în aceste momente.

„Ne vom ruga și pentru credincioșii care ar fi voit și ar vrea să fie prezenți aici. Sunteți în sufletul nostru și vibrați cu noi în aceste momente”, a adăugat Iulian Misariu.

Rugăciune pentru întreaga lume

La înmormântarea Papei Francisc, părintele Misariu va fi prezent în Piața Sfântul Petru, continuând să se roage pentru cei care nu pot fi acolo, dar care simt o legătură profundă cu Suveranul Pontif.

„Rolul nostru se va încheia vineri seara, când va trebui să fim prezenți la închiderea capacului. Sâmbătă, la înmormântare, vom fi într-un loc în Piața Sf. Petru și ne vom ruga și acolo. Ne vom ruga și pentru credincioșii care ar fi voit și ar vrea să fie prezenți aici”, a încheiat părintele Iulian Misariu.

