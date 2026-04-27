Potrivit informațiilor din presa locală, conflictul ar fi izbucnit între Ionuț Cosmin Barză, care își spune „arhimandritul Ioanichie”, și Gabriel Vlad, cunoscut ca „Teodosie”. Cei doi ar fi avut neînțelegeri mai vechi legate de organizarea activităților religioase în cadrul lăcașului de cult.

Situația a degenerat rapid, iar în altercație ar fi fost implicați și enoriași aflați la slujbă. La un moment dat, participanții la slujbă au apelat numărul de urgență 112, iar polițiștii au intervenit pentru a calma conflictul.

Ionuț Cosmin Barză este o figură controversată, după ce, în urmă cu trei ani, a fost demis de Mitropolia Olteniei și i s-a interzis să mai slujească în Biserica „Sf. Varvara” din Târgu-Jiu. El a continuat să țină slujbele în biserică încă trei luni după ce luase la cunoștință despre decizia Mitropoliei Olteniei prin care îi fusese ridicat dreptul de a profesa. Atunci, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au deschis un dosar penal pe numele lui, pentru că exercita meseria de preot în cadrul unei biserici din municipiu, deși nu avea acest drept.

Cu toate acestea, el ar fi continuat să țină slujbe într-o biserică „privată”, ceea ce a atras atenția autorităților.

La rândul său, Gabriel Vlad, autointitulat „Teodosie”, este cunoscut ca susținător al autointitulatului „arhimandrit Ioanichie”, Ionuț Cosmin Barză, și a mai fost implicat în scandaluri.

Acesta a fost prins în trecut după ce ar fi sustras bunuri dintr-un magazin din Craiova, fiind observat de un agent de securitate.

Deocamdată, nu este foarte clar ce anume a declanșat conflictul de duminică, însă ancheta este în desfășurare.

