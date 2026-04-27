El a precizat că moțiunea de cenzură comună AUR-PSD va fi depusă când vor fi strânse 233 de semnături, adică numărul minim pentru ca Guvernul Bolojan să cadă la votul din Parlament. „Decizia AUR este de a da jos Guvernul Bolojan. În acest sens, vom iniția, alături de celelalte partide care semnează, moțiunea de cenzură. Și aici mă refer la toate formațiunile și la toți parlamentarii interesați. În momentul în care vom avea strânse minim 233 de semnături, moțiunea de cenzură va fi depusă”, a afirmat George Simion.

„Așadar, AUR va depune în cel mai scurt timp, și mâine, dacă se vor strânge minim 233 de semnături, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan”, a adăugat el.

Și a continuat: „Dacă totul merge conform planului stabilit, pe data de 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan, un guvern care, în mod evident, nu mai are susținere parlamentară”.

„Ar fi fost foarte bine ca, în perioada electorală, să se spună clar cine cu cine face coaliții, cine cu cine va guverna și care este strategia. Nu v-au spus vouă, românilor, care este strategia, nu v-au spus că vor îngheța pensiile, nu v-au spus că vor tăia CASS-ul de la mame, nu v-au spus că vor mări TVA-ul, nu v-au spus că vor aduce sărăcia în România și că se vor împrumuta cu miliarde și miliarde și miliarde de euro. Grija lor, chiar în acest moment în care vorbim și facem acest anunț, este cum să obținem mai mulți bani împrumut. Din ce îi vom plăti? Din vânzarea, la un preț mult mai mic decât cel meritat, a activelor statului. Depunem această moțiune și pentru a opri vânzarea activelor strategice ale românilor”, a mai punctat președintele AUR.

PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan, deși Grindeanu a exclus o alianță cu partidul lui Simion

Cu puțin timp în urmă, Marian Neacşu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat într-o declarație comună oferită la Parlament că PSD şi AUR vor depune împreună o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

„În urma mai multor rânduri de discuţii între conducerile partidelor noastre, s-a decis ca eu şi domnul Petrişor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moţiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Este un lucru exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi probabil explicată în cursul acestei zile de către preşedinţii de partide. Aşa după cum cunoaşteţi, noi avem la ora 14.00 convocat un Birou Permanent Național în care se va lua decizia finală”, a spus fostul vicepremier Marian Neacșu.

Întrebat de jurnaliști dacă acesta este primul pas pentru o viitoare colaborare PSD-AUR și la guvernare, Neacșu a răspuns: „Orice drum începe cu primul pas”.

Petrișor Peiu, care din noiembrie 2025 este președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR, a adăugat că partidul lui George Simion face „un demers comun” cu PSD de redactare a moţiunii de cenzură, care să fie dezbătută și apoi votată în Parlament „undeva la începutul lunii mai”, astfel încât Guvernul Bolojan să cadă.

Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament. PSD și AUR au împreună 220 de parlamentari, deci mai este nevoie de încă 13 parlamentari care să voteze, astfel încât să treacă moțiunea de cenzură.

Reamintim că Grindeanu a spus de mai multe ori că social-democrații nu vor face coaliție sau alianță cu AUR cât timp el va conduce partidul.

PSD și-a retras miniștrii din Guvern și a provocat o criză politică, iar Ilie Bolojan a rupt coaliția cu partidul lui Grindeanu

Situația politică este extrem de complicată. România a intrat în criză pe 20 aprilie, când PSD a votat, într-o ședință cu 5.000 de membri, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, care este și președintele PNL. Acesta a primit și un ultimatum de 72 de ore ca să demisioneze, altfel miniștrii PSD vor fi retrași din Guvern și urmează o moțiune de cenzură.

Pe 21 aprilie, Bolojan a anunțat că liberalii rup coaliția cu PSD, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de partidul lui Sorin Grindeanu.

Pe 22 aprilie, președintele Nicușor Dan s-a văzut separat cu fiecare partid al fostei coaliții PSD-PNL-USR-UDMR, în contextul în care partidul condus de Sorin Grindeanu a anunțat că își va retrage miniștrii din Guvernul Bolojan. La finalul zilei, într-o scurtă declarație televizată, șeful statului a concluzionat: „Calm și vom trece prin asta”.

Pe 23 aprilie, miniştrii PSD şi-au depus demisiile la Palatul Victoria. În aceeași zi, premierul Ilie Bolojan a anunțat că a luat act de demisiile celor 6 miniștri PSD şi că va trimite preşedintelui Nicușor Dan noile propuneri de interimari, iar șeful statului le-a semnat pe 25 aprilie.

Cine preia interimar portofoliile PSD: 

  • Dragoş Pîslaru – Ministerul Muncii
  • Cseke Attila – Ministerul Sănătăţii
  • Tanczos Barna – Ministerul Agriculturii
  • Cătălin Predoiu – Ministerul Justiţiei
  • Ilie Bolojan – Ministerul Energiei
  • Radu Miruţă – Ministerul Transporturilor.

Foarte important, preşedintele Nicuşor Dan a declarat pe 24 aprilie, după summitul Consiliului European din Cipru, că dacă PNL sau PSD îi va spune că vor un guvern minoritar, cu susţinerea partidului AUR, el va refuza.

Acum este așteptată moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

