Codruța Filip a vorbit apoi în podcastul lui Cătălin Măruță despre divorțul de Valentin Sanfira, afirmând că ruptura a venit după ce ea s-a întors de la „Desafio: Aventura” și că separarea s-a produs chiar în a doua zi de Crăciun.

Artista nu a dorit să dezvăluie adevăratul motiv al divorțului, însă a precizat că s-au întâmplat unele lucruri peste care ea nu ar putea să treacă niciodată în această viață și că șocul trăit a fost unul foarte mare.

Invitat recent în podcastul pe care Bursucu îl are pe YouTube, Mircea Solcanu a vorbit și el despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, precizând însă că nu îi cunoaște personal pe aceștia.

Fostul prezentator de la Acasă TV a vorbit despre momentul în care a anunțat că face parte din comunitatea gay, iar de la discursul său discuția a ajuns la cei doi cântăreți.

„Când minți e nasol. Ai sufletul greu. Pentru mine era foarte stresant să trăiesc cu treaba asta. Mai bine zic de la bun început cine sunt, cum sunt, decât să mă stresez, să încep să mint… Oribil mi se pare să se afle după ceva timp. Unii mai au și neveste, copii… Doamne… Deci e groaznic! Îți dai seama ce șoc e acolo”, a spus Mircea Solcanu pe YouTube, la „Un podcast mișto”.

„Păi hai că ai atins un punct… Deci tu știi despre scandalul momentului, discuțiile momentului… Valentin Sanfira și Codruța Filip îți spun ceva?”, a replicat Bursucu.

Apoi dialogul dintre cei doi, pe care îl reproducem mai jos, a fost despre relația dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira.

Mircea Solcanu: „De muzică… populăroși, cum le spunem noi. Aveau și copii, parcă”

Bursucu: „N-au copii. Dar știi că s-au despărțit. Că spune Codruța că a trăit într-o minciună șapte ani de zile”

Mircea Solcanu: „Dar și-a și asumat-o! Că mă gândesc că… nu cred că s-a trezit într-o bună dimineață și a aflat. O femeie simte lucrurile astea. Hai să nu…”

Bursucu: „Pare că ea, din ce declară, nu a simțit. Și că a aflat dintr-o dată, într-o dimineață”

Mircea Solcanu: „Într-o bună zi a aflat… Într-o bună zi cred că nu a mai suportat”

Bursucu: „Tu îl cunoști pe Valentin Sanfira?”

Mircea Solcanu: „Nu. Nu-l cunosc. Mi se pare că l-am avut odată la emisiune, parcă… Cu Codruța, parcă. Dar nu sunt sigur. Dar nu… Îl știu așa din spațiul public, l-am mai văzut pe la Măruță, pe la astea… Dar atâta! Dar tot timpul era cu soția”

Bursucu: „Și pe mine mă șochează același lucru”

Mircea Solcanu: „Da, pe mine nu mă șochează. O grămadă fac sportul ăsta”

Bursucu: „Dar de ce?”

Mircea Solcanu: „Păi de ce? Ca să nu arunce lumea cu pietre în ei… Se căsătoresc, fac copii, după care aruncă soția și copiii cu pietre în ei. Adică, mai devreme sau mai târziu, pentru treaba asta cineva va arunca cu o piatră în tine. Ori înainte, ori după, nu vezi… Eu am vrut să nu arunce pe motivul ăsta nimeni cu pietre în mine”

