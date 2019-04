Asociația „Glasul vieții” cu care lucrează Dan Damaschin a lucrat săptămâni întregi să-i identifice pe acei copii care provin din familii foarte numeroase, care se confruntă cu situații de criză, accidente, boli incurabile sau cu tratamente foarte scumpe, case distruse de calamități naturale, dar și familii monoparentale, cu părinții decedați sau plecați în străinătate.

Părintele Damaschin nu se ferește de tehnologie, ci o folosește, lista cu cei 4.000 de copii fiind făcută publică pe un document editabil online.

„Îngerii păzitori” care au dorit să participe la campanie „Grăuntele de Lumină de Paște 2019” vedeau informațiile despre copii (vârstă, mărimile pentru haine și încălțăminte) și puteau să pregătească singuri pachetele. Cine nu a putut trimite pachet, a dat o donație de 235 de lei, care a acoperit complet nevoile copiilor.

Printre cei care s-au implicat în campaniile din străinătate este un grup al femeilor din Irlanda, care a strâns pe Facebook, încă din primele zile ale campaniei, fonduri pentru aproape 150 de copii și a continuat să doneze.

Au venit donații semnificative și de la românii din Düsseldorf și Leipzig, Germania, pe lângă miile de donații primite din țară.

”Au fost oameni din afară, un grup din Irlanda care s-a evidențiat într-un mod minunat și au susținut câteva sute de copii, chiar și din Germania, din mai multe parohii am avut donații mari. Iar din țară, când vezi că vin copii că au vândut obiecte făcute cu mâinile lor și au îmbrăcat un copil sau doi, sau studentul care renunță la banii de buzunar, sau bunica care-și dă din banii de înmormântare… Vezi lucrurile într-o altă lumină”, a mai spus părintele Damaschin.

Voluntarii au lucrat tot Postul Mare la biserică pentru a face pachetele și a livra câteva sute odată.

Campania a fost un succes nesperat, chiar „foarte copleșitor”, cum spune părintele Damaschin, iar cei peste 4.000 de copii au primit pachetele chiar în ultimele zile din Săptămâna Mare.

„Gata, a dat bunul Dumnezeu și am dat totul, am terminat toată marfa, ne-au copleșit oamenii cu bunătatea lor. A fost foarte multă muncă de teren, în care am inventariat familiile cu mari probleme, cu mulți copii, dar cel mai mult ne-a impresionat varietatea celor care au donat”, a spus pentru Libertatea preotul Dan Damaschin.

Pentru a-i ajuta pe copii, un grup de stomatologi voluntari a mers în satele din Moldova, alături de părintele Damaschin, și a oferit consultații gratuite copiilor.

Preotul spune că nu se oprește aici, ci vrea ca din toamnă să înceapă lucrările la o clădire care va funcționa ca un centru de meditații și activități cu copiii nevoiași din Iași.

Totodată, în perioada următoare vor începe lucrările de construcții pentru șapte case pe care asociația le va ridica în Moldova pentru familiile numeroase și mamele singure care au mai mulți copii.

„În curând facem listele să mergem în tabăra de vară cu armata de copii, îi ducem la mare. Dacă ar fi după ei, ar merge în fiecare zi, dar timpul nu ne permite. Iar cum școala începe mai repede anul acesta, o să începem imediat după aceea o nouă campanie, ca să îi ajutăm pe copiii care nu au alte posibilități să înceapă școala cu rechizite, cu un trening, cu vestuțe și ghete noi”, a adăugat părintele Dan Damaschin.

Pentru activitățile sale de caritate, părintele Damaschin a primit, în martie, titlul de cetățean de onoare al municipiului Iași.

