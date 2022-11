Potrivit publicației locale Gazeta de Sud, doctorul spune că nu poate plăti facturi de mii de lei, având în vedere încasările modeste, așa că a luat măsuri pentru economisirea energiei electrice.

Mihai Moisescu își desfășoară activitatea ca medic de familie la Motru și centrul de permanență din Cătunele. În perioadele cu gărzi, noaptea, consumul de electricitate în clădire și în afara ei a fost eliminat complet.

„Nu avem alte soluții, când ne trezim cu facturi de sute și de mii de lei. Pentru perioadele cu gărzi închidem toate luminile și am o veioză mică. Am pus un bec cu led, economic. Consumă foarte puțin. Pentru iluminatul exterior am oprit tot, de asemenea, și am cumpărat o lanternă pe care o folosesc atunci când este nevoie”, a declarat Mihai Moisescu, președintele Asociației Patronatelor Medicilor de Familie din Gorj.

Medicul Mihai Moisescu a precizat că lanterna o folosește atunci când iese din clădire sau când vin pacienți, pentru a-i ghida spre cabinet la consultație.

El se plânge că din veniturile cabinetului trebuie să asigure salariile și taxele către bugetul de stat, precum și să cumpere produse consumabile pentru cabinet, iar scumpirea energiei a dat peste cap bugetul de care dispune unitatea medicală. Recomandări Câți bani a plătit ICR în 2022 pentru deplasările în străinătate ale șefilor: „Cât bugetul unei filiale pe un an întreg”

„Asta este situația în care am ajuns. Nu prea avem de ales, pentru că atunci când îți vine factura o plătești și nu mai comentezi, că altfel te trezești că ești debranșat. O ducem greu, mai ales că majoritatea medicilor de familie au salariul minim pe economie pe cartea de muncă și nu își permit să iasă la pensie”, a mai spus acesta.

