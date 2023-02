„Într-un moment în care omenirea, cu atâtea provocări, are nevoie de pace, războiul dintre Rusia și Ucraina a împlinit un an. Este urgent ca un grup de țări, neimplicate în conflict, să își asume responsabilitatea de a începe negocierile pentru restabilirea păcii”, a transmis Lula da Silva într-un mesaj pe Twitter, după ce venise cu o astfel de propunere și la finalul lunii ianuarie, în urma unei întâlniri cu cancelarul german Olaf Scholz.

No momento em que a humanidade, com tantos desafios, precisa de paz, completa-se um ano da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É urgente que um grupo de países, não envolvidos no conflito, assuma a responsabilidade de encaminhar uma negociação para restabelecer a paz.