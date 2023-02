Conferința de presă a început cu un moment de reculegere în memoria jurnaliștilor uciși în timp ce relatau despre războiul din Ucraina.

„Forțele armate ale Ucrainei au luptat, lucru pe care l-a văzut întreaga lume. La fel putem spune și despre reprezentanții politicii externe. Toată lumea a luptat. Vreau să recunoatem meritele tuturor celor care au contribuit la acest efort. Am arătat un an de invicibilitate. Vă mulțumesc vouă, jurnaliștilor, care a aveți o profesie extraordinar de importantă”, a spus Zelenski în debutul conferinței.

Întrebat de ce crede că războiul din țara sa se poate termina în cursul acestui an, liderul de la Kiev a precizat: „Îmi doresc cu adevărat și cred că toată lumea va rămâne alături de noi. Toți partenerii noștri își doresc victoria și toți rămân alături de noi. Deja am arătat că suntem puternici și dacă fiecare dintre noi își va face treaba, cu siguranță putem obține victoria. Sper că o vom obține anul acesta. Avem tot ce ne trebuie pentru a obține victoria. Avem motivația, certitudinea, prietenii, diplomația. V-ați unit cu toții pentru acest lucru”.

„Ucraina nu este singură. Ne asigurăm că acest război nu va continua și nu vrem să continue în altă parte. Înțelegem ce își dorește Kremlinul. Adevărul, dreptatea sunt de partea noastră”, a adăugat Zelenski.

Referindu-se la negocierile pentru pace, președintele ucrainean a spus că nu știe cum vor avea loc aceste discuții.

„Noi am spus foarte clar care sunt condițiile noastre pentru negociere la G20. Trebuie să vedem ce a făcut Rusia și cum afectează asta nu doar securitatea noastră. (…) Am spus ce ne-am dori și vedem un interes referitor la discuțiile de pace”, a afirmat Zelenski.

De asemenea, liderul ucrainean a declarat că dorește ca țări din America Latină, Africa, China și India să participe la formula de pace din Ucraina.

„Aceste țări sunt, de asemenea, foarte importante”, a spus el, adăugând că ar dori să organizeze un summit cu țările din America Latină și Ucraina.

„Să ajungem la un moment de negociere este foarte dificil”

Întrebat dacă crede că Ucraina va obține victoria pe câmpul de luptă sau prin negocieri în care să facă, eventual, anumite compromisuri, Zelenski a răspuns: „Toată lumea a văzut că rușii au omorât, au torturat oameni și nu mai încearcă să-și ascundă aceste fapte. Acum vorbesc despre o agresiune nucleară. Acei civili nu aveau arme, ci copii în brațele lor și au fost omorâți. Să ajungem la un moment de negociere este foarte dificil”, a spus Zelenski.

El a continuat afirmând că abia după ce vor înceta atacurile asupra civililor, asupra infrastructurii energetice din țara sa, „vă voi spune ce format va fi adoptat cu privire la o cale diplomatică”.

„Respectați-ne dreptul de a trăi pe pământul nostru, plecați de pe teritoriul nostru, nu ne mai bombardați, nu mai omorâți civilii, opriți bombardamentele”, le-a transmis liderul ucrainean rușilor.

De asemenea, Zelenski a spus că este dispus „să lucreze cu China” dacă aceasta va respecta dreptul internațional și integritatea teritorială.

„Cred că ar fi corect să ne gândim că, dacă există gânduri care sunt în concordanță cu respectarea dreptului internațional și a integrității teritoriale și cu anumite probleme de securitate, cred că trebuie să le folosim în sensul bun al cuvântului și să lucrăm cu China în acest sens. De ce nu? Sarcina noastră este de a aduna pe toată lumea pentru a izola pe cineva”, a mai spus președintele Ucrainei.

„Cei care au părăsit țara pe 24 februarie 2022 m-au dezamăgit”

Un jurnalist ucrainean i-a cerut lui Zelenski să își amintească cea mai oribilă zi sau noapte din timpul războiului și l-a întrebat, de asemenea, care crede că este cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în aceast an și cine l-a dezamăgit cel mai mult de când a început războiul.

„Toți cei care au părăsit țara pe 24 februarie, cei care trebuiau să lupte pentru țara lor și să aibă grijă de securitatea acestei țări m-au dezamăgit”, a spus liderul ucrainean.

Și a continuat: „Sunt om, fac greșeli, dar ceea ce este important pentru mine este ca aceste greșeli să nu aibă un impact major asupra securității naționale. (…) Cred că ce m-a zdruncinat cel mai tare după seara de 24 februarie a fost tragedia de la Bucea și ce s-a întâmplat acolo”.

„Războiul din Ucraina a apăsat butonul de resetare a NATO”

Întrebat dacă țările NATO ar trebui să își majoreze cheltuielile pentru apărare, având în vedere războiul din Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a declarat că invazia Rusiei a forțat lumea și statele membre ale alianței să își regândească sistemele de securitate.

„O mulțime de țări din lume au început să își mărească bugetele de apărare. Războiul din Ucraina a apăsat butonul de resetare a NATO”, a spus Zelenski, precizând că atunci când se gândește la cheltuielile pentru apărare nu se referă doar la muniție și arme, ci și la drone, domeniul IT, schimbul de informații și apărarea împotriva atacurilor cibernetice.

„Există o multă tehnologie de ultimă generație, iar aceasta nu este universal eficientă. Bineînțeles, este posibil ca unii să crească cheltuielile. Dar, în ansamblu, aceasta este și o reformă a sistemelor de securitate, ceea ce cred că este corect. Pentru că toată lumea a văzut la ce vă puteți aștepta din partea Federației Ruse”, a adăugat președintele ucrainean.

În discursul către națiune pe care l-a transmis vineri dimineață, Volodimir Zelenski a vorbit despre „un an de durere, credință și unitate”, un an în care ucrainenii au rămas „invincibili” și a afirmat că „2023 va fi anul victoriei” pentru țara sa.

„A fost un an de rezistență. Un an de griji. Un an de vitejie. Un an de durere. Un an de speranță. Un an de rezistență. Un an de unitate. Anul invincibilității. Anul furios al invincibilității. Principalul său rezultat este că am îndurat. Nu am fost învinși. Și vom face totul pentru a câștiga anul acesta!”, a subliniat Volodimir Zelenski.

