De Andreea Radu,

„Apelul zadarnic al Alexandrei Măceşanu către serviciile de urgenţă a întristat şi a şocat întreaga Europă. Mai multe politici eficiente împotriva uciderii femeilor şi violenţei împotriva femeilor trebuie să fie o prioritate în eforturile noastre politice şi instituţionale”, a scris David Sassoli pe rețeaua de socializare.

15-year-old Alexandra Măceșanu’s call in vain to the emergency services has saddened and shocked all of Europe. More effective policies against femicide and violence against women must be at the centre of all our political and institutional efforts.