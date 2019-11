De Răzvan Mihalașcu, Adrian Ilie,

”Auzind ceea ce ați spus, am rămas foarte uimit aflând că e vorba despre schimbarea numelui. Am putea să ne numim Partidul Popular la rigoare pentru că popularii sunt mai agreați. Dacă există minți politice care gândesc că trebuie schimbată denumirea partidului în măsura în care ies câștigători sau perdanți la alegeri, atunci sigur că am putea să ne numim Partidul Popular de nu știu unde”, a declarat Dumitru Buzat în emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX”.

Dumitru Buzatu a spus că deciziile referitoare la viitorul partidului trebuie să respecte statutul partidului. ”Noi avem niște proceduri statutare care să fie aplicate de la baza partidului până la vârf fără să creăm senzația asta de sfârșit de lume”, a spus Buzatu precizând că oricum după alegeri era prevăzută organizarea unui Congres.

Liderul PSD Vaslui spune că și în eventualitatea unei demisii în bloc a partidului, statutul partidului are prevederi care reglementează această situație.

”Nu există nicio lege care să fixeze ca normă de conduită câștigarea alegerilor întotdeauna de către PSD. Am încercat să convingem alegătorii, am obținut un anumit scor, nu cred că a venit sfârșitul lumii”, a mai spus Buzatu.

Gruparea anti-Dăncilă din PSD, condusă de Marcel Ciolacu și Paul Stănescu, a discutat luni cu mai mulți lideri locali posibilitatea de face schimbări majore în partid, precum schimbarea numelui, a siglei cu trei trandafiri și a statutului, au declarat pentru G4Media.ro surse politice.

Gruparea Ciolacu nu a ajuns încă la o concluzie în legătură cu pașii de urmat și nu e clar dacă problema schimbării numelui PSD va fi pusă în discuție la ședința Comitetului Executiv (CEX) de azi sau la o dată ulterioară.

Aceste decizii pot fi luate la Congres, forul suprem de conducere al PSD, iar gruparea Ciolacu mizează pe organizarea acestuia chiar la începutul anului 2020, după o eventuală demisie a Vioricăi Dăncilă din funcția de președinte.

