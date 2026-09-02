Cea mai ieftină benzină standard din București costă astăzi 9,51 lei/litru, iar motorina are prețul de 9,97 lei/litru, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, miercuri, 2 septembrie 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard în București este de 9,51 lei/litru, preț constant din 12 august, și este afișat în stațiile Petrom.

La Socar, carburantul costă tot 9,51 lei/l, constant, de asemenea, din 12 august.

La OMV, carburantul se comercializează miercuri, 2 septembrie 2026, cu 9,57 lei/litru, cost neschimbat din 13 august.

Stațiile Mol afișează la benzină un preț de 9,57 lei/litru, constant din 14 august.

Și Lukoil menține trendul și vinde benzina standard cu 9,57 lei/litru, același preț din 12 august.

Rompetrol a scumpit carburantul și îl vinde cu 9,59 lei/l, de la 9,54 lei, preț constant din 24 august (o mărire de 0,05 lei).

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină benzină costă 9,48 lei/l în Timișoara, 9,49 lei/litru în Cluj-Napoca și 9,51 lei/litru în București, Iași și Constanța. Prețurile sunt constante din data de 20 august.

Cât costă motorina în București, miercuri, 2 septembrie 2026

Motorina standard se vinde astăzi în București cu un preț minim de 9,97 lei/l, la fel ca și ziua de ieri, de la 10,14 lei/litru, luni, 31 septembrie, și care era constant din data de 19 august (o scădere de 0,17 lei), și se găsește în stațiile Petrom.

Rompetrol afișează un cost la motorină de 10,03 lei/litru, cu 17 bani mai ieftin față de prețul care fusese din 17 august.

Stațiile OMV comercializează carburantul tot cu 10,03 lei/litru, tot cu 17 bani mai ieftin față de ziua de marți, 1 septembrie.

Mol vinde motorina standard, miercuri, 2 septembrie 2026, la același preț de 10,03 lei/litru, în scădere cu 17 bani față de cel afișat în ziua precedentă.

La Socar, carburantul costă tot 10,14 lei/litru, preț neschimbat din 16 august.

Lukoil are cel mai ridicat preț dintre rețelele analizate, de 10,23 lei/litru.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină motorină costă 9,96 lei/litru, în Cluj-Napoca, de la 10,09 lei/l, cât se menținea din 24 august (o scădere de 0,13 lei/l).

În Timișoara, carburantul se vinde cu 9,97 lei/l, la fel ca în ziua precedentă, de la 10,10 lei/litru, preț constant din 24 august (o diferență de 0,13 lei). În București, Iași și Constanța, motorina standard pornește, ca și marți, 1 septembrie, tot de la 9,97 lei/l, comparativ cu 10,14 lei/litru, cost neschimbat din 24 august (o ieftinire de 0,17 lei).

Pe 13 august, Ministerul Finanțelor a anunțat reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 august 2026.

Măsura este adoptată în baza mecanismului de ajustare dinamică reglementat prin Legea nr. 162/2026, ca reacție la scumpirile accentuate ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

Motorina, mai ieftină temporar de la 1 septembrie

Motorina se ieftinește temporar de la 1 septembrie, după ce Ministerul Finanțelor majorează reducerea accizei de la 20% la 25%.

Concret, această ajustare reprezintă o diminuare de 701,07 lei/1.000 de litri, respectiv 829,69 lei/tonă.

Astfel, în perioada 1–15 septembrie 2026, nivelul accizei efective la motorina standard va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă, conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor.

Scopul principal al acestei măsuri este protejarea puterii de cumpărare a populaţiei şi a stabilităţii economice.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 2 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 9,45 lei/l și este la o stație RTS din Târgoviște, județul Dâmbovița, pe șoseaua Găești-Târgoviște 11.

Cel mai mic preț al motorinei standard din țară este de 9,96 lei/litru, cu 1 ban mai puțin față de marți, 1 septembrie, și este afișat la stația DHR din Gherla, str. Clujului, județul Cluj.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.


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