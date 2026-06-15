Cât costă, de fapt, un kilogram de pepene de Dăbuleni

Potrivit datelor oficiale furnizate de specialiștii de la DAJ Dolj, prețurile de pornire din acest sezon sunt neașteptat de avantajoase pentru prima recoltă extrasă din tunelele protejate de folie. Pentru a face față concurenței și pentru a-și rula marfa rapid, cultivatorii au ieșit pe piață cu prețuri de bun-simț.

Cotațiile oficiale din primele zile de tranzacționare arată astfel:

Prețul de pornire: 3 lei pentru un singur kilogram.

3 lei pentru un singur kilogram. Prețul după negociere (la cantități mai mari sau direct din câmp): 2,7 – 2,8 lei pe kilogram.

Astfel, un pepene de dimensiuni medii, care cântărește în jur de 5 kilograme, poate fi achiziționat în aceste zile cu doar 14 – 15 lei, devenind rapid o opțiune mult mai rentabilă decât fructele de import.

Producătorii din Dăbuleni lasă din preț pentru a bate concurența

Deși 3 lei pe kilogram este deja un preț de pornire excelent pentru jumătatea lunii iunie, inspectorii Direcției Agricole Dolj notează că în piețele din județ se practică o negociere la sânge. Pentru a nu rămâne cu marfa pe stoc, având în vedere temperaturile caniculare care accelerează coacerea, fermierii cedează rapid și vând cu 2,7 sau 2,8 lei pe kilogram.

Această strategie de volum îi ajută pe cultivatorii din Dolj să își recupereze rapid investițiile în folie și sisteme de irigații, asigurându-se totodată că faimoasa „lubeniță de Dăbuleni” își păstrează supremația pe mesele românilor în fața produselor aduse din Grecia sau Turcia.

Specialiștii estimează că, pe măsură ce vom avansa în luna iulie și va începe recoltarea masivă din câmp deschis, prețul va scădea chiar și sub acest prag, transformând actualul sezon într-unul excelent pentru consumatori.

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