Impactul asupra cafenelelor

Conform datelor Eurostat, România a înregistrat anul trecut o creștere a prețului cafelei de 6,8%, plasându-se pe locul doi în Europa, după Croația. Această scumpire se resimte atât în supermarketuri, cât și în magazinele specializate.

Creșterea prețurilor a determinat mulți consumatori să renunțe la obiceiul de a ieși în oraș pentru o cafea cu prietenii. Drept urmare, numeroase cafenele mici din București, deschise în ultimii ani de antreprenori tineri, s-au confruntat cu dificultăți financiare.

Delia Avram, specialist în cafea, explică: „O cafenea este o cursă pe termen lung, şi este industria ospitalităţii, ceea ce înseamnă că tu, ca antreprenor, trebuie să fii acolo. Atât în calitate de cunoscător, cât şi de oaspete, eu mă aştept să primesc un preţ corect, o primire corectă şi vreau calitate şi constantă, dacă nu poţi să le oferi nu are rost să deschizi o cafenea”.

Tendința de preparare a cafelei acasă

În paralel cu dificultățile întâmpinate de cafenele, s-a observat o creștere semnificativă a vânzărilor de espressoare performante și de cafea de specialitate pentru consum casnic.

Afshin Roshanian, proprietar de cafenea, confirmă această tendință: „Oamenii au începtut să cumpere aparate pentru acasă, a crescut foarte mult piaţa asta de home barista cum spunem noi. De la an la an piaţa asta creşte cu 30%”.

Recomandări Dezmăț pe banii publici în SICAP. Zeci de primării de comune aruncă mii de euro pe spectacole pirotehnice: „Știți cum e! Dacă nu ai un foc de artificii, parcă nu e Revelion”

În ciuda provocărilor, consumul de cafea în România a crescut cu 15% în ultimul deceniu, ajungând la o medie de 2,5 kg pe an per persoană. Această creștere reflectă atât popularitatea crescândă a cafelei, cât și diversificarea modalităților de consum.

Cafeaua nu este doar o băutură energizantă, pentru mulți dintre noi, ea a devenit o parte din rutina zilnică, un prilej de relaxare și de plăcere, un prilej de răgaz. Cafeaua poate avea numite beneficii atunci când este consumată corespunzător, dar poate deveni și dăunătoare în anumite cazuri. Află mai multe despre cafea și care este ora potrivită să o bei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE