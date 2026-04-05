Prețurile alimentelor cresc după Paște, avertizează Romalimenta

Prețurile alimentelor ar putea crește din nou după Paște, avertizează președintele Romalimenta. Într-o declarație pentru Agerpres, Aurel Popescu a explicat că sectorul alimentar se confruntă cu presiuni economice tot mai mari, generate de creșterea costurilor la energie, gaze și combustibili.

„Creşterea de 10% în 2026 faţă de 2025 a fost normală până acum, pentru că TVA a crescut şi s-a liberalizat energia. Dar acum lucrurile sunt total diferite de o normalitate. Toate statele au luat măsuri în aşa fel încât să contracareze creşterea aceasta de preţuri la carburanţi, iar noi, de la 1 aprilie, avem şi creşterea de preţ la gaze. Nu avem ce face decât să le contabilizăm şi, după Paşte, o să ieşim şi o să ajustăm preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă. Nu avem altă soluţie”, a declarat Popescu.

Critici la adresa autorităților

Președintele Romalimenta a criticat autoritățile pentru lipsa unor măsuri eficiente care să limiteze impactul creșterii prețurilor.

Potrivit acestuia, alte state au intervenit pentru a sprijini mediul de afaceri, însă România rămâne în urmă.

„Guvernul nu ia măsuri în pas cu tot ce se întâmplă la nivel mondial. Statul încasează bani în plus, iar noi cheltuim mai mult şi vrem să ţinem inflaţia pe loc. Nu o să o ţinem niciodată, pentru că ne obligă produsul să modificăm preţurile. După părerea mea, nu ştim să administrăm. Mediul de afaceri nu este băgat în seamă. Autorităţile se întâlnesc cu noi ca să bifeze că s-au întâlnit, spun că au luat act, dar fac tot ce ştiu ei”, a adăugat Popescu.

Propuneri pentru limitarea scumpirilor

Romalimenta a transmis Guvernului mai multe propuneri pentru a limita scumpirile.

Printre acestea se numără extinderea facilităților pentru transportatori și pentru vehiculele sub 7,5 tone utilizate în distribuția alimentelor, reducerea treptată a accizelor și a TVA-ului, precum și oferirea accesului la gaze la prețuri competitive pentru industria alimentară.

„Fiecare sub-ramură a industriei alimentare are o flotă proprie de maşini – carne, lapte, pâine – avem maşini specializate de transport produse, iar aceste maşini sunt cu gabarit mai mic pentru a putea face distribuţia în sutele de magazine care sunt în oraşe, însă în oraşe nu ai voie să circuli cu o maşină de 7,5 tone. Şi pentru că hotărârea cu distribuitorii se referă numai la maşini de peste 7,5 tone, atunci am rugat să se schimbe HG 1094/2025, unde e această prevedere de 7,5 tone, şi să se facă de la 2,4 tone, astfel încât şi maşinile specializate de alimente să intre în această jurisdicţie. De asemenea, am propus să se reducă acciza şi TVA-ul treptat. Dacă s-ar dori să se facă ceva pentru industria alimentară, ar mai trebui să avem şi preţuri accesibile la gaze”, a subliniat Aurel Popescu.

Reducerea accizelor la motorină, o soluție insuficientă

Măsura Guvernului de a reduce acciza la motorină cu 30 de bani este considerată insuficientă de către reprezentanții industriei alimentare.

„Nu e o măsură care să satisfacă mediul de afaceri. 30 de bani este de la o zi la alta, mai trag americanii două rachete şi creşte preţul cu 40 de bani”, a explicat Popescu pentru Agerpres.

Cererea pentru cozonaci, mai mică de Paște

În apropierea sărbătorilor pascale, cererea pentru cozonaci și alte produse tradiționale este mai mică decât în perioada Crăciunului, potrivit estimărilor făcute de patiserii români.

„Ne așteptăm să producem aproximativ 7 milioane de cozonaci pentru această perioadă, mai puțin decât de Crăciun. Totuși, prețurile vor rămâne neschimbate față de sărbătorile de iarnă, cel puțin până după Paște”, a precizat președintele Romalimenta.

Pe de altă parte, Popescu a semnalat și o scădere a consumului în zona de morărit și panificație, cu aproximativ 3,5-4%, influențată de reducerea puterii de cumpărare.

În ciuda dificultăților, Aurel Popescu este optimist că industria alimentară românească poate asigura necesarul de produse pentru piață. „Nu cred că ne vom confrunta cu penurie de alimente. Avem materii prime și capacitatea de a produce, dar avem nevoie de energie”, a mai spus spus Aurel Popescu.

Lista alimentelor de bază pentru care a fost prelungită plafonarea adaosului comercial până pe 30 iunie

Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat pe 31 martie actul normativ prin care a fost prelungită cu încă trei luni limitarea adaosului comercial la alimentele de bază.

Măsura se aplică, la fel ca până acum, pentru următoarele produse alimentare: 

  • pâine albă simplă (300–500 g)
  • lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)
  • brânză telemea de vacă vrac
  • iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)
  • făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)
  • mălai (până la 1 kg)
  • ouă de găină calibrul M
  • ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)
  • carne proaspătă de pui
  • carne proaspătă de porc
  • legume proaspete vrac (ex: roşii, ceapă, castraveţi, morcovi, ardei etc.)
  • fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)
  • cartofi proaspeţi albi vrac
  • zahăr alb tos (până la 1 kg)
  • smântână (12% grăsime)
  • unt (până la 250 g)
  • magiun (până la 350 g)

Plafonarea adaosului comercial la alimente a fost introdusă inițial prin OUG 67 în iunie 2023, când premier abia fusese numit Marcel Ciolacu (PSD), pentru o durată de 90 de zile. Apoi a fost prelungită succesiv prin mai multe OUG-uri, ultima acoperind intervalul 30 septembrie 2025 – 31 martie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

