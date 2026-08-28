Într-un interviu pentru Libertatea, Ileana Racheru explică cât de dificil este pentru un român să identifice narațiunile care favorizează agenda Kremlinului și principalele teme politice pe care le exploatează grupurile de interese pro-ruse. 

„După anul 2024, mi se pare că s-a mărit numărul de proxy ai Rusiei în România. Sunt persoane publice, care de multe ori nu își exprimă deschis atitudinea pro Kremlin, dar care acționează coordonat cu propagandiștii cei mai odioși ai regimului Putin. Chiar săptămânile trecute, am citit pe Russia Today (contul de telegram), TASS, Moskovskii Komsomolet, o știre falsă despre faptul că Ucraina ar fi atacat cu dronă civili, aflați pe o plajă din Rusia (în realitate drona fusese doborâte din greșeală într-o zonă populată). 

Într-un timp absolut record, fake-ul a apărut pe conturile de FB ale unei senatoare și unei „jurnaliste” din România, precum și într-o declarație a unui politician extremist marginal din Finlanda, reprodusă în presa din Rusia”, a spus Ileana Racheru. 

Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „Începând din decembrie 2024, dezinformarea pro-rusă a explodat, a invadat spațiul informațional românesc” 
Ileana Racheru, expertă în spațiul ex-sovietic. Sursa foto: Facebook / Ileana Racheru

Propaganda și dezinformarea, armele Rusiei

-Libertarea: Cum a evoluat propaganda rusă în spațiul public românesc, după anularea alegerilor din decembrie 2024?
-Ileana Racheru: Aș vrea să clarific ce sunt propaganda și dezinformarea (prin definiții din dictionare), ambele fiind folosite de Rusia ca mijloace de interferență în alegeri, pentru subminarea democrațiilor occidentale. Propaganda presupune difuzarea de știri, opinii, zvonuri, mesaje care sunt favorabile unui singur partid, candidat, stat și care ignora poziții contrare. Propaganda are ca obiectiv cultivarea anumitor emoții, sentimente, atitudini față de un anumit candidat, idee politică etc În contextul alegerilor din 2024, cred ca propaganda a avut ca obiectiv amplificarea sentimentelor de ură și revoltă împotriva establishment-ului politic existent, precum și crearea unor așteptări false legate de candidatul „providențial” Calin Georgescu. 

În prezent, propaganda se concentrează foarte mult pe stârnirea unor sentimente de ură împotriva Ucrainei, cetățenilor și președintelui acesteia. În 2025, propaganda rusă a rulat în tandem cu propaganda AUR pentru a crea sentimente de ură la adresa cetățenilor Republicii Moldova și a Maei Sandu.

În schimb, dezinformarea se bazează pe o minciună care este difuzată ( de multe ori masiv) cu scopul de a manipula. Ca să rămânem tot la exemple legate de Republica Moldova: Maia Sandu este acuzată ca ar fi fraudat alegerile prezidențiale din România, deși matematic e absolut clar că diferența de aproximativ 800 mii voturi nu a fost dată de cei aproximativ 150 mii alegători din Republica Moldova.

Revenind la întrebare, obiectivul major al propagandei și dezinformării nu s-a schimbat și vizează erodarea democrației și securității României prin crearea sau inflamarea clivajelor din societatea românească, sporirea neîncrederii în instituțiile naționale și în partenerii occidentali (UE și NATO), promovarea intensă a discursului extremist, xenofob, rasist.

Ce cred că s-a schimbat este cantitatea imensă de dezinformare care este deversată zilnic în spațiul online. Începând din decembrie  2024 dezinformarea a explodat, ne-a invadat. În ceea ce privește propaganda (deși nu mai e la fel de mult amplificată), mi se pare că după anul 2024 e și mai nocivă, în sensul că ura, diviziunea pe care încearcă să o stârnească  în mințile  românilor  are ca scop crearea unui nou clivaj  în politica românească : extremism și izolationism vs democrație și pro-europenism NATO. 

Apoi, propaganda prorusă încearcă să creeze Rusiei o imagine pozitivă la nivelul populației. Presupun că au văzut în sondaje că ar putea exista un bazin de 5-10% favorabil Rusiei pe care ar putea sa încerce sa îl exploateze politic. În acest sens, a sporit în spațiul public numărul influencerilor, „jurnalistilor”-propagandiști sau al simplilor „idioți utili” care prezintă o imagine pozitivă a Rusiei. Imaginea pozitivă a Rusiei se construiește pe doua paliere: politic și cultural. Astfel, pe palierul politic, unii îl laudă deschis pe „patriotul”, „credinciosul” Putin și  regimul politic represiv din Rusia, sunt favorabili unui parteneriat strategic între România și Rusia, aderării României la BRICS. 

Sunt invitați la evenimentele organizate de ambasada Rusiei la București și nu sunt deloc deranjați atunci când ambasadorul omite să spună că, după 1945, României i-a fost impus un regim totalitar comunist de către URSS. Sau participă la forumuri, cursuri pe teme de comunicare digitală/fact checking și fake news organizate în Rusia.

Pe palierul cultural, am observat pe Tik Tok tot felul de personaje care încearcă să-și sporească numărul de urmăritori (probabil și sumele obținute) prin promovarea unor obiective turistice din Rusia (însoțite de mesaje de tipul „Putin si regimul politic din Rusia nu sunt rele, așa cum ne spune Occidentul”. „Rusia nu suferă din cauza sancțiunilor”). Tot pe palierul cultural sunt evenimentele organizate de Clubul Rus din București care promovează atât clasici ai literaturii ruse, cât și filme de propagandă, un discurs în care istoria celui de Al Doilea Război Mondial și a comunismului sunt denaturate în favoarea Rusiei.

Pe lângă ce am enumerat mai sus, există și numeroase relatări (sub format video) despre „viața fericită” a rușilor (care achită facturi mai mici la gaz decât romanii, care își permit să cumpere mai multe produse din supermarketuri decât românii..).

Ce s-a mai schimbat, după 2024, ține de faptul ca în spațiul public au apărut sau au devenit mai active ong-urile cu profil extremist care amestecă discursul nationalist, legionar, fundamentalist religios cu dezinformare și propaganda Rusiei. 

Tot după 2024, mi se pare că s-a mărit numărul de proxy ai Rusiei în România. Sunt persoane publice, care de multe ori nu își exprimă deschis atitudinea pro Kremlin, dar care acționează coordonat cu propagandiștii cei mai odioși ai regimului Putin. Chiar săptămânile trecute, am citit pe Russia Today (contul de telegram), TASS, Moskovskii Komsomolet, o știre falsă despre faptul că Ucraina ar fi atacat cu dronă civili, aflați pe o plajă din Rusia ( în realitate drona fusese doborâte din greșeală într-o zonă populată). Într-un timp absolut record, fake-ul a apărut pe conturile de FB ale unei senatoare și unei „jurnaliste” din România, precum și într-o declarație a unui politician extremist marginal din Finlanda (reprodusă în presa din Rusia).

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, apare pe un ecran de televizor la bursa din Frankfurt, Germania, 25 februarie 2022. Rusia își intensifică sofisticata mașinărie de propagandă pe măsură ce armata sa avansează în Ucraina vecină. Analiștii care monitorizează propaganda și dezinformarea spun că au observat o creștere accentuată a activității online legate de statul rus în ultimele săptămâni.
Propaganda Rusiei se concentrează foarte mult pe stârnirea unor sentimente de ură împotriva Ucrainei. Sursa foto: Profimedia

„Manipularea se produce pe fondul unor probleme sociale preexistente”

-Cât de dificil este pentru un român să identifice narațiunile care favorizează agenda Kremlinului?
-Destul de dificil, din mai multe motive. Manipularea se produce pe fondul unor probleme sociale preexistente: nu toți românii au beneficiat de pe urma aderării la UE (nu e greu să vedem din statistici că regiunile economice cele mai dezvoltate sunt marile orașe și zonele limitrofe), nu toți beneficiază în mod real de educația și sistemul de sănătate oferite de stat, foarte mulți au familii ce trăiesc în afara României. În orașele mici și la sate majoritatea au salariul minim sau se întrețin foarte greu din munci agricole prost plătite. 

În plus, populația României nu a beneficiat de un sistem de educație care să favorizeze gândirea critică. În plus, nu există campanii publice antidezinformare, nu există programe de formare profesională pentru educație digitală, dezbaterile despre regimuri nedemocratice, xenofobie/rasism/instrumentalizarea politică a religiei sunt foarte puține și restrânse în cercuri intelectuale….

Dificultatea e generată și de faptul că o parte a politicienilor și partidelor din România preiau narativele de propagandă ale Rusiei considerând ca acestea le aduc voturi și câștiguri în lupta cu adversarii politici. În realitate, au contribuit la creșterea extremismului. 

-Cum s-ar putea apăra democrația românească de dezinformare, fără însă a fi alterat dreptul românilor la libertate de expresie?
-Libertatea de exprimare este unul dintre fundamentele democrației. În decembrie 1989, românii au murit tocmai pentru a avea dreptul de a contesta deciziile politice, de a dezbate liber pe teme setate la nivel intern …și nu pe o agendă care este stabilită de Rusia prin manipularea rețelelor de socializare, prin minciuni menite să influențeze emoțiile, opțiunile electorale.

Rusia folosește in extenso instrumentele tehnologiei informației pentru a-și amplifica propaganda și dezinformarea. Cred ca ar trebui eliminat din mediul online comportamentul inautentic coordonat, conturile false. Maia Sandu spunea ca libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru boți, troli…România are la dispoziție în acest sens Digital Service Act. 

Personal, cred că modelul finlandez de combatere a propagandei și dezinformării ar fi cel mai potrivit pentru România. Se concentrează pe „efortul întregii societăți” și presupune un întreg ansamblu de acțiuni:

– care încep cu educația timpurie pe teme ca fake news, folosirea AI, educație digitală, gândire critică. 

– continuă cu un efort din partea fiecărui cetățean de a deconstrui o știre falsă în faza incipientă

– creșterea încrederii în instituții (în special în cele care oferă servicii de bază pentru populație- educație, sănătate etc).

– un efort comun, sub un centru unic de coordonare al instituțiilor care au atribuții directe în combaterea propagandei și dezinformării, atacuri cyber (CNA, ANCOM, Directoratul pentru Securitate Cibernetică.). Acest efort nu este posibil în absența amendării legislației (cel puțin în cazul CNA).

– transparență prin publicarea de rapoarte, comunicarea periodică cu privire la campaniile de interferență, sabotaj, atacuri ale Rusiei.

Temele favorite ale dezinformării rusești în România

-Care sunt, mai exact, temele politice pe care le exploatează grupurile de interese pro-ruse?
-Ucraina și sprijinul Occidentului (implicit al României) mi se pare că e tema principală. Apoi mai e conspirația sistemului (acesta fiind instituțiile românești și europene, politicieni cu viziuni democratice) împotriva românilor.

Propaganda rusă încearcă (cu foarte mare succes) să reducă sprijinul populației României pentru Ucraina. Statul vecin, președintele Zelenski și ucrainenii, în general, sunt prezentați ca fiind vinovați pentru foarte multe probleme ale României (de exemplu situația economică proastă, faptul că a fost oprită Centrala de la Cernavodă, sau atacurile cu drone ale Rusiei). 

Nu știu dacă mai e nevoie să reproduc narativele potrivit căruia românii sunt săraci pentru că guvernul dă bani Ucrainei, că autoritățile ucrainene au luat apă din Dunăre, prin Canalul Bîstroe, sau că toate dronele care ajung în România sunt ucrainene, trimise special ca să ne atragă în război. Toate aceste narative pot fi infirmate ușor din surse oficiale la o simplă căutare pe Google. De exemplu în perioada 2022-2025, România a oferit Ucrainei 1.5 mld. Euro echivalentul a 0.2% din PIB pe an. O carte de geografie de clasele primare ne arată că ucrainenii nu puteau să ia apă din Dunăre. 

-Ce înseamnă o agendă politică pro-rusă? 
-O agendă care favorizează regimul criminal de la Kremlin și care de cele mai multe ori nu se bazează pe fapte reale, care conține interpretări denaturate ale unor evenimente. O agendă care subminează democrația românească. De exemplu, poți să fii instrumentul Rusiei în România prin simpla promovare a unor măsuri care restrâng drepturile unor minorități, prin  distribuirea unui discurs fascist fără sa ai absolut nicio legătură cu regimul Putin.

-A fost conservatorismul capturat de Moscova? Ce mai înseamnă a fi conservator pro-european?
-Cred că a fost denaturat, nu capturat. Putin promovează ca valori tradiționale ale Rusiei – o ortodoxie intrumentalizată politic, folosită absolut abominabil pentru a justifica războiul împotriva Ucrainei: 

a. O istorie care glorifică personaje precum Felix Djerjinski (conducătorul Ceka), Stalin; 

b. Instituții represive; 

c, Stabilitatea socială întreținută prin reprimarea oricărei forme de opoziție, a presei libere; 

A fi conservator pro-european înseamnă în primul rând să promovezi valori tradiționale compatibile cu democrația. 

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