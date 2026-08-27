Horoscop Berbec – 28 august 2026:

Este o zi tensionată, cu multe momente în care vei fi tentat să iei decizii radicale, chiar dacă știi că nu sunt bune pentru tine.

Horoscop Taur – 28 august 2026:

Sunt posibile situații neprevăzute care te pot supăra. Este important să nu exagerezi, chiar dacă ești convins că ai dreptate.

Horoscop Gemeni – 28 august 2026:

Este o zi prea intensă ca să poți evalua corect situația, în special pe plan profesional sau în familie.

Horoscop Rac – 28 august 2026:

Chiar dacă ai senzația că lucrurile scapă de sub control, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să te calmezi și să iei decizii așezate, raționale.

Horoscop Leu – 28 august 2026:

Există o doză de neprevăzut în situațiile pe care le vei trăi astăzi, suficientă cât să îți dea planurile peste cap.

Horoscop Fecioară – 28 august 2026:

S-ar putea să ți se pară deosebit de intensă ziua de astăzi, din cauză că te vei trezi pus în situația de a accepta decizii ale superiorilor cu care nu poți fi de acord.

Horoscop Balanță – 28 august 2026:

Este posibil ca anumite situații să evolueze altfel decât ai gândit, dar cu răbdare și calm vei putea lua deciziile potrivite.

Horoscop Scorpion – 28 august 2026:

Poate fi o zi a revelațiilor pe plan sentimental, a revenirii la sentimente mai bune față de cei pe care i-ai nedreptățit până acum.

Horoscop Săgetător – 28 august 2026:

Din cauza agitației de astăzi, ai putea ajunge la concluzia că este nevoie să preiei mai multe responsabilități pe umerii tăi. Poate ar fi bine să regândești totul.

Horoscop Capricorn – 28 august 2026:

Ești nevoit să treci de la teorie la practică pentru a rezolva multe dintre problemele pe care le-ai lăsat nerezolvate.

Horoscop Vărsător – 28 august 2026:

Este o zi deosebită de tensionată, în special pe plan financiar. Se anunță schimbări, posibile pierderi, cheltuieli importante.

Horoscop Pești – 28 august 2026:

Cea mai bună atitudine ar fi să îți dorești să protejezi ce e bun în viața ta în acest moment. Poate nu e perfect, poate nu ți se pare suficient, dar este real.

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