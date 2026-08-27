O intervenție rapidă și o misiune de salvare

După ce a luat pisoiul, hoțul a intrat într-o bancă de lângă magazinul de animale, s-a apropiat de ghișeu în timp ce încă ținea pisica în brațe și a înmânat un nbilet pe care scria „Acesta este un jaf”.Angajații băncii au acționat însă rapid conform procedurilor de securitate și au alertat imediat forțele de ordine.

Polițiștii sosiți la fața locului l-au reținut pe suspect, fără ca cineva să fie rănit. În timpul imobilizării, atenția agenților s-a îndreptat imediat către micul animal speriat pe care bărbatul îl purta cu el. Verificările ulterioare au stabilit că pisicuța fusese furată cu puțin timp înainte de la Pet Supplies Plus din Beltsville, potrivit The Washington Post.

Preluată de autorități, felina a primit imediat îngrijiri pentru a se asigura că nu a suferit traumatisme în timpul incidentului. Starea ei de sănătate s-a dovedit a fi bună, în ciuda stresului considerabil la care a fost supusă în timpul tentativei de jaf.

20 de persoane au dorit să o adopte

La scurt timp de la incident, peste 20 de persoane au aplicat pentru a o adopta. Majoritatea pisicilor salvate de Beltsville Community Cats primesc trei cereri dacă au noroc, a spus Stephanie Stullich, reprezentanta asociației.

Aceasta a decis că persoana care a depus cererea înainte ca pisoiul să aibă de-a face cu legea – Kaylei Roldan, în vârstă de 28 de ani – ar trebui să o adopte pe Magnolia.

Felina și-a început viața de pisică fără stăpân înainte ca Beltsville Community Cats să o ia la adăpost pe 8 iunie, când a fost găsită hoinărind printr-un cartier din Beltsville. Pe 1 iulie, Magnolia a fost dusă la Pet Supplies Plus în speranța că va fi adoptată.

„Aceasta este pisica mea”

Roldan a depus cererea pentru adopția Magnoliei pe 6 iulie, după ce a văzut o fotografie cu pisoiul online.

La acea vreme, o altă persoană își manifestase, de asemenea, interesul față de Magnolia. Este vorba chiar despre cel care a furat-o pe 13 iulie, în jurul orei 10:30.

Dosarele judiciare îl identifică pe suspect ca fiind Jacob Loethen, în vârstă de 19 ani, din Beltsville. Acesta a fost acuzat de jaf, agresiune de gradul al doilea și furt.

La câteva zile după furt, Roldan a văzut un reportaj despre o pisică furată, care fusese folosită într-o tentativă de jaf la o bancă. Tânăra a povestit că a râs și s-a gândit că o descurajează pe Magnolia de la o viață de infracțiuni, dacă o adoptă. „Aceasta este pisica mea”, își amintește Roldan, iar Magnolia a plecat acasă cu ea în acea zi.

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