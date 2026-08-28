Harta cu radare fixe pe drumurile din România

Pentru a evita surprizele neplăcute în trafic, este recomandat să consulți harta cu radare fixe în România, actualizată pentru vara 2026. Totuși, dacă fapta s-a produs deja, termenele legale pentru soluționarea amenzii încep să curgă din ziua imediat următoare datei la care ai semnat confirmarea de primire a plicului.

Înainte de a decide dacă scoți cardul din portofel sau te adresezi instanței, este vital să analizezi documentul primit, deoarece validarea digitală a fotografiilor de către camerele ANPR (Automatic Number Plate Recognition) poate veni cu erori.

Verificarea elementelor obligatorii din procesul-verbal

Primul pas este verificarea datelor din document. Legea (OG 2/2001) prevede clar că lipsa unor informații esențiale atrage nulitatea absolută a procesului-verbal. Concret, trebuie să te asiguri că datele polițistului care a certificat abaterea preluată de camere sunt complete, la fel ca datele tale de identificare, numărul de înmatriculare și marca vehiculului.

De asemenea, fapta trebuie să fie descrisă cu precizie. Documentul trebuie să indice locul exact (sector, kilometru, localitate, sens de mers), data și ora înregistrării, precum și detaliile tehnice ale radarului: identificatorul camerei sau aparatului din rețeaua e-SIGUR, viteza măsurată și marja de eroare aplicată.

Un detaliu crucial, care se transformă frecvent într-un viciu de procedură la procesele-verbale emise automat, este semnătura. Chiar dacă sistemele e-SIGUR emit automat datele, legea impune ca documentul final să conțină fie semnătura olografă, fie semnătura electronică calificată a agentului constatator care l-a validat.

Ce faci dacă ai primit doar o solicitare pentru identificarea șoferului

Sunt cazuri în care plicul nu conține direct o amendă, ci o adresă de comunicare din partea Poliției Rutiere. Dacă mașina este pe numele tău, dar la volan se afla altcineva, ești obligat legal să transmiți datele persoanei care a condus autoturismul în termenul specificat (în general, 5 zile). Atenție: nefurnizarea acestor date te transformă pe tine în contravenient, fapta sancționându-se separat cu o amendă din clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă) sau a V-a (21-100 puncte-amendă, exclusiv pentru persoane juridice), ceea ce înseamnă amenzi cuprinse între 1946,25 și 21.625 de lei.

Opțiunea 1: Plata amenzii la jumătate pe Ghiseul.ro

Dacă documentul este complet și îți asumi încălcarea regimului de viteză, cea mai rapidă soluție este plata la jumătate. Termenul legal este de 15 zile calendaristice calculate de la data comunicării (ziua semnării de primire de la poștaș sau data ridicării plicului de la ghișeu). Astfel, poți achita 50% din minimul amenzii prevăzute de lege pentru fapta respectivă.

Cea mai simplă metodă de plată este platforma digitală Ghiseul.ro, însă achitarea se poate face și fizic la casieriile Direcției de Impozite și Taxe Locale (DITL) sau prin virament bancar. De reținut este faptul că plata amenzii anulează strict obligația financiară. Așa cum arată noile reglementări din Codul Rutier referitoare la pragurile pentru care te prinde noul radar e-SIGUR, punctele de penalizare sau măsura suspendării permisului vor rămâne valabile dacă viteza înregistrată a depășit limitele prevăzute pentru reținerea carnetului.

Opțiunea 2: Contestarea în instanță a radarului e-SIGUR

În cazul în care ai observat nereguli în actul primit sau consideri că ai fost sancționat pe nedrept, ai la dispoziție varianta instanței. Plângerea contravențională se depune tot în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării documentului.

Dosarul se înregistrează la Judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția, dar legislația actuală îți permite, pentru ușurință, să depui documentele și la Judecătoria de domiciliu.

Pentru a nu fi respins din fașă, dosarul trebuie să conțină plângerea contravențională formulată și semnată în două exemplare, copia procesului-verbal și, foarte important, copia plicului cu ștampila poștei care atestă data livrării și dovedește respectarea termenului de 15 zile. Alături de acestea, se depun copia actului de identitate, copia permisului și dovada achitării taxei judiciare de timbru de 20 de lei, care poate fi plătită direct pe Ghiseul.ro. Evident, la dosar pot fi adăugate probe suplimentare, precum înregistrări de pe camera de bord, fotografii sau cereri oficiale prin care instanța să solicite verificarea buletinului de metrologie al echipamentului e-SIGUR.

Motivele cele mai frecvente pentru anularea unei astfel de amenzi includ erorile în redactarea datelor de identificare, lipsa semnăturii agentului, expirarea verificării metrologice a radarului fix la data înregistrării sau chiar vizibilitatea redusă care face imposibilă identificarea clară a numărului de înmatriculare. De asemenea, dacă documentul este emis târziu, se poate invoca depășirea termenului legal de prescripție, care este de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

Un detaliu esențial de știut este că simpla depunere a plângerii contravenționale la judecătorie suspendă automat executarea sancțiunii. Astfel, chiar dacă fapta atrage în mod normal reținerea carnetului, vei putea conduce în continuare fără restricții până când instanța se va pronunța printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

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