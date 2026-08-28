Fenomenul, denumit de experții din turism „Super September”, a câștigat o popularitate uriașă în ultimii ani, pe măsură ce călătorii caută să evite aglomerația extremă din iulie și august, să beneficieze de temperaturi ideale și să reducă semnificativ cheltuielile de călătorie.

Schimbare majoră în preferințele de vacanță ale europenilor

Potrivit raportului Travel Trends 2026 realizat de Asociația Britanică a Agențiilor de Turism (ABTA), intenția de a călători în străinătate în luna septembrie a crescut constant în ultimul interval. Dacă în 2023 doar 17% dintre respondenți își planificau un concediu la început de toamnă, procentul a urcat la 23% în 2024 și a ajuns la 24% în 2025, o tendință care continuă să se accentueze.

Managerul de PR al agenției online de turism eSky, Marcin Starkowski, confirmă schimbarea de abordare a călătorilor europeni, menționând o creștere de 57% de la un an la altul a rezervărilor efectuate pentru această perioadă.

Această așa-numită „shoulder season” (perioada de tranziție dintre vârful de sezon și sezonul mic) combină vremea însorită cu tarife mult mai accesibile și o flexibilitate crescută.

Topul destinațiilor și ieftinirile masive la biletele de avion

Spania domină detașat topul alegerilor pentru luna septembrie, acumulând o cotă de 27,9% din totalul rezervărilor analizate de eSky. Clasamentul este completat de alte patru țări recunoscute pentru clima blândă:

Grecia: 17% din rezervări

Italia: 10% din rezervări

Turcia: 6,5% din rezervări

Bulgaria: 6% din rezervări

Motivația financiară joacă un rol esențial în alegerea acestei perioade. Scăderea cererii din vârful de vară determină companiile aeriene să reducă masiv tarifele.

De exemplu, pentru zborurile către Spania, prețurile biletelor scad spectaculos în septembrie comparativ cu luna iulie: la Madrid tarifele coboară cu 47,9%, la Malaga scad cu 46,8%, iar spre Asturias (Oviedo) reducerea ajunge la un nivel record de 64,5%.

Extinderea verii prin cultură și evenimente locale

Pe lângă prețurile avantajoase, septembrie oferă oportunități culturale deosebite. În Spania, de exemplu, vizitatorii pot participa la celebrele festivaluri de toamnă, precum La Mercè din Barcelona, o sărbătoare de patru zile cu focuri de artificii și parade impresionante, sau Ziua Americii în Asturias.

Călătoriile la început de toamnă le permit turiștilor să combine relaxarea la plajă cu vizitarea confortabilă a obiectivelor turistice, fără a mai fi nevoiți să înfrunte căldura sufocantă sau cozile kilometrice din lunile de vară.

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