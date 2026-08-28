„Cu profundă durere anunțăm că Majestatea Sa Regele Harald a încetat din viață”, a transmis Casa Regală. Regele „a murit în pace” la spitalul din Oslo, potrivit comunicatului oficial.

Harald al V-lea era rege al Norvegiei din 1991 și, la 89 de ani, era cel mai în vârstă monarh aflat pe tron în Europa.

Familia regală s-a strâns la spital în ultimele ore ale regelui Harald

Starea regelui devenise „extrem de gravă” joi, iar membrii familiei regale și-au anulat angajamentele pentru a fi alături de el. Regina Sonja, prințul moștenitor Haakon și prințesa moștenitoare Mette-Marit au ajuns la spital, alături de alți membri ai familiei. Prințul Haakon a rămas peste noapte la Rikshospitalet, unde se afla tatăl său. Regina Sonja s-a întors la spital vineri dimineață.

Casa Regală norvegiană a anunțat decesul și pe canalele sale oficiale. Regele Harald al V-lea „s-a stins liniștit” vineri dimineață, la Rikshospitalet din Oslo. Sursă foto: Casa Regală a Norvegiei

Cu numai câteva ore înainte de anunțarea decesului, mii de norvegieni se adunaseră în fața Palatului Regal din Oslo. Oamenii au adus flori, lumânări și desene pentru rege, iar la un moment dat, mulțimea a început să cânte imnul național. Premierul Jonas Gahr Støre își anulase o deplasare în Germania, unde urma să se întâlnească cu cancelarul Friedrich Merz.

„Întreaga națiune este alături de familia regală”, transmisese premierul după agravarea stării suveranului.

Regele Harald era internat din 17 august

Harald al V-lea fusese internat pe 17 august la Rikshospitalet din Oslo. Regele urma un tratament pentru anemie hemolitică, o afecțiune în care globulele roșii sunt distruse mai repede decât poate organismul să le înlocuiască. Tratamentul cu cortizon provocase acumularea de lichid în organism, iar medicii au decis internarea. Ulterior, starea monarhului s-a complicat.

Pe 23 august, Casa Regală a anunțat că regele dezvoltase o infecție bacteriană în sânge și primea tratament cu antibiotice. Inițial, medicii transmiteau că Harald răspunsese la tratament și că situația era stabilă. Joi, 27 august, a venit însă anunțul care a pus Norvegia în alertă.

„Starea Majestății Sale Regele este foarte gravă”, a transmis Casa Regală.

Familia regală s-a strâns atunci la spital, iar în fața palatului din Oslo au început să se adune mii de oameni.

Regele Harald a avut mai multe probleme de sănătate în ultimii ani

Harald al V-lea se confruntase cu numeroase probleme medicale în ultimii ani și fusese internat de mai multe ori. În 2024, regele s-a îmbolnăvit în timpul unei vacanțe în Malaezia și a fost spitalizat cu o infecție. Medicii i-au montat atunci un stimulator cardiac temporar, iar după revenirea în Norvegia a primit unul permanent. Problemele de sănătate îl obligaseră să-și reducă activitatea publică, însă Harald respinsese în repetate rânduri ideea unei abdicări.

El susținea că jurământul depus atunci când a devenit rege era unul pe viață.

Harald al V-lea era rege din 1991

Harald s-a născut pe 21 februarie 1937 și a devenit rege al Norvegiei pe 17 ianuarie 1991, după moartea tatălui său, regele Olav al V-lea. La urcarea pe tron a preluat deviza folosită și de tatăl și bunicul său: „Dăm totul pentru Norvegia”.

Pe 21 ianuarie 1991, Harald a depus jurământul constituțional în Parlamentul norvegian, iar în luna iunie a aceluiași an, el și regina Sonja au fost consacrați la Catedrala Nidaros din Trondheim. În cei peste 35 de ani de domnie, regele a avut în principal un rol reprezentativ și ceremonial și a devenit una dintre figurile publice cele mai cunoscute ale Norvegiei. A avut un rol important inclusiv în momentele de criză națională. După atacurile teroriste din 22 iulie 2011, în care au fost ucise 77 de persoane, Harald a devenit una dintre vocile prin care țara și-a exprimat doliul.

Fiul regelui Harald, prințul moștenitor Haakon, în vârstă de 53 de ani, este primul în linia de succesiune la tron. Haakon îndeplinea deja atribuțiile de regent în perioada în care tatăl său se afla în concediu medical. După Haakon, următoarea în ordinea succesiunii este fiica sa, prințesa Ingrid Alexandra.

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