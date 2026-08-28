Val de indignare, critici și mesaje pe pagina de Facebook a lui Nicușor Dan

Prezent la Chișinău pentru Ziua Independenței Republicii Moldova, președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă, în timpul căreia a fost întrebat și de cazul șefului SPP, Lucian Pahonțu. Șeful statului i-a luat apărare lui Pahonțu și a criticat Recorder, însă declarațiile sale au stârnit un val de reacții.

În aproximativ șapte ore, videoclipul cu declarațiile a strâns peste 1.200 de comentarii în care președintele este criticat pentru gestul său. Românii au lăsat mesaje în care îi spun președintelui că „ar trebui să-i fie rușine”, îi cer demisia sau în numesc „o dezamăgire”:

  • „Nicușor Dan, dumneavoastră citiți mesajele? Ce vă spun ele? Doar se spune sunteți un bun analist. Toți cei pe care i-ați avut de partea dumneavoastră la alegeri sunt TRADAȚI!”
  • „O dezamagireeee!”
  • „Rusine!”
  • „Rușine, Nicușor Dan! In 90 era un strigăt: Păcat, păcat, de sângele vărsat!”
  • „Nu esti presedintele meu”
  • „Cât mai aveți de gând să ne dezamăgiți ?”
  • „ESTI O CATASTROFA PENTRU ACEASTA TARA!”
  • „Președinte prizonier fără busolă morală”
  • „Huooo rusine tradatori de tara! Demisia ca nu esti bun de nimic”
  • „Sa îți fie rușine! Rușine pt oamenii omorâți la Revoluție!!!”
  • „Rusine! Pacat se sangele varsat si pacat ca ti-ai patat si tu mainile aparand un criminal!”
  • „Să-ți fie rușine, Nicușor Dan! Demisia!”
  • „Lipsa de respect pentru eroii revolutiei, o rusine pentru noi.”
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Nicușor Dan îi ia apărarea lui Lucian Pahonțu, după dezvăluirile Recorder

Reacțiile au apărut după ce președintele Nicușor Dan a vorbit, la Chișinău, despre informațiile publicate de Recorder, referitoare la trecutul șefului SPP, Lucian Pahonțu. Șeful statului a declarat că persoanele implicate în reprimarea manifestanților în timpul Revoluției din decembrie 1989 nu ar trebui să ocupe funcții publice, însă a precizat că, în opinia sa, Lucian Pahonțu „nu se încadrează în această situație”. Nicușor Dan nu a oferit însă detalii pentru a-și argumenta poziția.

Nicușor Dan spune că nu l-a evaluat pe Lucian Pahonțu, dar a evaluat SPP „prin propriile simțuri”

Președintele a fost întrebat și despre evaluarea lui Lucian Pahonțu, în contextul în care anterior spusese că va face o astfel de evaluare. Nicușor Dan a precizat că nu a realizat o evaluare managerială a șefului SPP, dar a afirmat că și-a format o opinie despre activitatea serviciului prin propria experiență.

„O evaluare a acestui serviciu am făcut-o cu propriile simțuri”, a spus președintele, în timpul conferinței de presă de la Chișinău.

Recorder: „Generalul Pahonțu, șeful SPP, a făcut parte din trupele de represiune ale lui Ceaușescu și a participat la masacrul din 21 decembrie 1989”

Declarațiile președintelui au venit după publicarea unei investigații Recorder despre perioada în care Lucian Pahonțu a activat în Trupele de Securitate, în ultimii ani ai regimului comunist.

Potrivit informațiilor prezentate în investigația Recorder, unitatea din care făcea parte Pahonțu a fost trimisă în zona Comitetului Central în timpul Revoluției din decembrie 1989.

Lucian Pahonțu conduce SPP din 2005. El a transmis, în urma solicitărilor pentru un punct de vedere privind acțiunile sale din timpul Revoluției, că întreaga sa activitate s-a desfășurat în conformitate cu normele legale și principiile militare.

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