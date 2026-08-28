Val de indignare, critici și mesaje pe pagina de Facebook a lui Nicușor Dan

Prezent la Chișinău pentru Ziua Independenței Republicii Moldova, președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă, în timpul căreia a fost întrebat și de cazul șefului SPP, Lucian Pahonțu. Șeful statului i-a luat apărare lui Pahonțu și a criticat Recorder, însă declarațiile sale au stârnit un val de reacții.

În aproximativ șapte ore, videoclipul cu declarațiile a strâns peste 1.200 de comentarii în care președintele este criticat pentru gestul său. Românii au lăsat mesaje în care îi spun președintelui că „ar trebui să-i fie rușine”, îi cer demisia sau în numesc „o dezamăgire”:

„Nicușor Dan, dumneavoastră citiți mesajele? Ce vă spun ele? Doar se spune sunteți un bun analist. Toți cei pe care i-ați avut de partea dumneavoastră la alegeri sunt TRADAȚI!”

„O dezamagireeee!”

„Rusine!”

„Rușine, Nicușor Dan! In 90 era un strigăt: Păcat, păcat, de sângele vărsat!”

„Nu esti presedintele meu”

„Cât mai aveți de gând să ne dezamăgiți ?”

„ESTI O CATASTROFA PENTRU ACEASTA TARA!”

„Președinte prizonier fără busolă morală”

„Huooo rusine tradatori de tara! Demisia ca nu esti bun de nimic”

„Sa îți fie rușine! Rușine pt oamenii omorâți la Revoluție!!!”

„Rusine! Pacat se sangele varsat si pacat ca ti-ai patat si tu mainile aparand un criminal!”

„Să-ți fie rușine, Nicușor Dan! Demisia!”

„Lipsa de respect pentru eroii revolutiei, o rusine pentru noi.”

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Nicușor Dan îi ia apărarea lui Lucian Pahonțu, după dezvăluirile Recorder

Reacțiile au apărut după ce președintele Nicușor Dan a vorbit, la Chișinău, despre informațiile publicate de Recorder, referitoare la trecutul șefului SPP, Lucian Pahonțu. Șeful statului a declarat că persoanele implicate în reprimarea manifestanților în timpul Revoluției din decembrie 1989 nu ar trebui să ocupe funcții publice, însă a precizat că, în opinia sa, Lucian Pahonțu „nu se încadrează în această situație”. Nicușor Dan nu a oferit însă detalii pentru a-și argumenta poziția.

Nicușor Dan spune că nu l-a evaluat pe Lucian Pahonțu, dar a evaluat SPP „prin propriile simțuri”

Președintele a fost întrebat și despre evaluarea lui Lucian Pahonțu, în contextul în care anterior spusese că va face o astfel de evaluare. Nicușor Dan a precizat că nu a realizat o evaluare managerială a șefului SPP, dar a afirmat că și-a format o opinie despre activitatea serviciului prin propria experiență.

„O evaluare a acestui serviciu am făcut-o cu propriile simțuri”, a spus președintele, în timpul conferinței de presă de la Chișinău.

Recorder: „Generalul Pahonțu, șeful SPP, a făcut parte din trupele de represiune ale lui Ceaușescu și a participat la masacrul din 21 decembrie 1989”

Declarațiile președintelui au venit după publicarea unei investigații Recorder despre perioada în care Lucian Pahonțu a activat în Trupele de Securitate, în ultimii ani ai regimului comunist.

Potrivit informațiilor prezentate în investigația Recorder, unitatea din care făcea parte Pahonțu a fost trimisă în zona Comitetului Central în timpul Revoluției din decembrie 1989.

Lucian Pahonțu conduce SPP din 2005. El a transmis, în urma solicitărilor pentru un punct de vedere privind acțiunile sale din timpul Revoluției, că întreaga sa activitate s-a desfășurat în conformitate cu normele legale și principiile militare.

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